【金斯瑞股價】章方良涉嫌走私被捕 辭任金斯瑞主席、傳奇生物董事 （第三版）

▲ 金斯瑞披露，主席章方良涉嫌走私違禁貨物被海關逮捕，即日起辭任主席職務。

金斯瑞生物科 （01548） 披露，11月21日（周六）從主席章方良家庭成員收到中國鎮江海關緝私局簽發的章方良逮捕通知書，章方良涉嫌走私中國法律進出口規定禁止貨物。同時，兩名此前曾處理集團進出口活動的僱員亦已被逮捕。金斯瑞指，截至公告日期，章方良或相關僱員並無受到正式指控。

金斯瑞同時宣布，自11月22日起章方良辭任公司董事會主席、非執行董事。同時孟建革獲委任為董事會主席，朱力為執行董事，王學海為獨立非執行董事。金斯瑞又指，集團目前業務營運維持正常。

金斯瑞周一股價低見10.52元，全日收跌15%，報10.74元，成交6億元。金斯瑞稱，為了避免對公司造成不必要的干擾，章方良認為辭任符合公司及股東的利益，由於章方良為非執行董事且未參與集團日常經營，其辭任不會對集團業務及經營造成重大影響。

章方良同時辭任傳奇生物董事

金斯瑞分拆在美國上市的傳奇生物（美：LEGN）也宣布，自11月22日起章方良辭任公司董事，傳奇生物已委任朱力加入董事會。傳奇生物稱，儘管尚未被提出指控，但章方良認為，為了避免對傳奇生物科技造成不必要的干擾，辭任符合公司及股東利益。

傳奇生物又指，迄今傳奇生物或其任何高級人員或董事未被提出任何指控，且傳奇生物相信其並非當局的調查對象。傳奇生物周一美股早段曾跌逾6%。

金斯瑞在今年9月時已披露，章方良因涉嫌違反中國進出口規定被「監視居住」，其後內地媒體報道，章方良或涉人類基因違規出境。

（第二版更新金斯瑞股價表現；第三版更新傳奇生物宣布）

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編輯：陳健婷