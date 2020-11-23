【醫藥股】工銀國際：生物科技股明年「驗證成色」 看好傳統藥企、CRO

▲ 工銀國際醫藥行業總分析師張佳林認為，明年生物科技股因高估值可能回調，看好性價比高的傳統製藥企業以及增長確定的醫藥研發外包公司。

新冠肺炎疫情令醫藥行業成為今年股市焦點，疫情概念股、生物科技股受熾熱追捧。工銀國際醫藥行業總分析師張佳林接受《經濟日報》專訪認為，生物科技、醫療器械公司因估值高企，明年可能面臨回調，更看好估值吸引的大型製藥企業，以及增長確定性較高的醫藥研發外包公司（CRO）。

醫藥行業雖然年初以來大幅跑贏大市，但下半年熱度有所降溫，張佳林指這主要因投資者獲利、疫情趨向常態化，但他對明年行業表現樂觀，集中採購、醫保談判常態化對公司業績邊際影響減低，同時藥企業績在今年低基數情況下料可錄較快增長，加上目前估值吸引，均有利行業表現。

張佳林稱，傳統製藥企業今年業績因集中採購、疫情影響銷售而受壓，但目前股價已反映有關因素，明年業績有望復甦，同時新產品上市也可推動業績增長，這些公司目前估值低、性價比高，不排除明年資金從生物科技公司流轉至傳統藥企。而CRO未來增長確定，同時可受惠內地醫藥創新浪潮。

生科股明年為「驗證成色的一年」

生物科技公司來港受到熱捧，在新股市場表現尤其突出。張佳林指，港股對生物科技公司抱有熱情，在IPO時就以較高估值上市，惟他提醒，明年是生物科技公司「驗證成色的一年」，因不少生物科技公司明年從研發階段踏入商業化階段，面臨商業化能力考驗，同時面臨醫保談判問題，此外隨着更多生物科技公司在港上市，選擇愈多，投資者將會變得更加挑剔。

市場對醫藥行業的降價憂慮已從仿製藥延伸至生物製藥。以生科企業湧入研發、競爭激烈的PD-1產品為例，包括外資目前已有6款PD-1產品在內地上市，暫只有信達生物 （01801） 旗下產品納入醫保。張佳林表示，市場關注明年是否有更多PD-1產品納入醫保以及降價幅度，若降價幅度較多，對整個市場玩家都將造成壓力。

工銀國際推薦股票為中國生物製藥 （01177） 、藥明康德 （02359） 、愛爾眼科（深︰300015）、華蘭生物（深：002007）。

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記者：陳健婷