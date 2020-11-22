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【大圍站上蓋】柏傲莊II加推315伙　開放式最平719.6萬

股樓投資 22:08 2020/11/22

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新世界（00017）旗下大圍站上蓋柏傲莊II，公布第4號價單，涉及315伙單位，實用面積264平方呎至866平方呎，以最高折扣率計，折價價由719.6萬元起至最貴1,990.8萬元，折實呎價則約18,191元至31,727元。

值得留意的是，項目於周日（22日）舉行第三輪銷售，合共推售396伙，終即日沽清，套現逾47億元。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢說，若計及早前推出，以及一期項目，柏傲莊由10月17日開售至今，六周內火速沽出1,832伙單位，套現逾200億元。​​​​​​​

第4號價單涉315伙

  • 開放式：20伙、一房：78伙、兩房：139伙、三房：78伙
  • 實用面積264至866平方呎
  • 折實售價：719.6萬元至1,990.8萬元
  • 折實呎價：18,191元至31,727元

最高售價

6B座61樓C室

實用面積866平方呎

訂價

  • 售價2,488.6萬元
  • 呎價28,737元

折實*

  • 售價1,990.8萬元
  • 呎價22,988元

以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單

最低售價

7A座41樓E室

實用面積264平方呎

訂價

  • 售價899.5萬元
  • 呎價34,072元

折實*

  • 售價719.6萬元
  • 呎價27,258元

以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單

最高呎價

7A座62樓E室

實用面積264平方呎

連128平方呎天台

訂價

  • 售價1,047.1萬元
  • 呎價39,663元

折實*

  • 售價837.6萬元
  • 呎價31,727元

以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單

最低呎價

5B座8樓C室

實用面積576平方呎

訂價

  • 售價1,309.8萬元
  • 呎價22,740元

折實*

  • 售價1,047.8萬元
  • 呎價18,191元

以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單

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撰文 : 黄卓賢

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