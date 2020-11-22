【大圍站上蓋】柏傲莊II加推315伙　開放式最平719.6萬

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【酒醉金迷@iM網欄】一級列級名莊推新酒標：拉菲150年的傳奇 (上）
新世界（00017）旗下大圍站上蓋柏傲莊II，公布第4號價單，涉及315伙單位，實用面積264平方呎至866平方呎，以最高折扣率計，折價價由719.6萬元起至最貴1,990.8萬元，折實呎價則約18,191元至31,727元。
值得留意的是，項目於周日（22日）舉行第三輪銷售，合共推售396伙，終即日沽清，套現逾47億元。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢說，若計及早前推出，以及一期項目，柏傲莊由10月17日開售至今，六周內火速沽出1,832伙單位，套現逾200億元。
第4號價單涉315伙
- 開放式：20伙、一房：78伙、兩房：139伙、三房：78伙
- 實用面積264至866平方呎
- 折實售價：719.6萬元至1,990.8萬元
- 折實呎價：18,191元至31,727元
最高售價
6B座61樓C室
實用面積866平方呎
訂價
- 售價2,488.6萬元
- 呎價28,737元
折實*
- 售價1,990.8萬元
- 呎價22,988元
以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單
最低售價
7A座41樓E室
實用面積264平方呎
訂價
- 售價899.5萬元
- 呎價34,072元
折實*
- 售價719.6萬元
- 呎價27,258元
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最高呎價
7A座62樓E室
實用面積264平方呎
連128平方呎天台
訂價
- 售價1,047.1萬元
- 呎價39,663元
折實*
- 售價837.6萬元
- 呎價31,727元
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最低呎價
5B座8樓C室
實用面積576平方呎
訂價
- 售價1,309.8萬元
- 呎價22,740元
折實*
- 售價1,047.8萬元
- 呎價18,191元
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撰文 : 黄卓賢