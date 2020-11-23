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【疫下樓市】嘉湖兩房再跌穿500萬　投資者趁機入市　筍盤料增多？

股樓投資 10:18 2020/11/23

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第四波疫情爆發，二手睇樓量及成交均告減少，據中原地產統計，十大屋苑本周末成交量跌至單位數，只錄9宗成交，較上周少5宗，而零成交屋苑則增至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，第四波疫情爆發，市民減少外出，周末二手睇樓量及成交減少屬預期之內，又稱發展商定價具競爭力，以致新盤市場持續暢旺，吸走不少購買力，二手成交因此減慢。

個別業主為求盡快出貨，往往只能低市價賣樓。中原伍耀祖說，嘉湖山莊翠湖居4座低層F室，實用面積449平方呎，兩房間隔，剛以480萬元易手，實用呎價10,690元，略低於市價。資料顯示，原業主於2012年7月，以203萬元買入單位，持貨8年，現帳面賺277萬元，單位期內升值1.4倍。

雖然二手成交回落，但新盤市道暢旺，內房五礦（00230）發展、位處油塘崇信街的蔚藍東岸，上周以低市價推售首批單位，速成焦點。五礦地產營銷及市務總監方俊說，項目自上周五（20日）收票，料至今日傍晚，累收1500張票，以首批138伙單位計，超額認購近10倍。

恒基（00012）旗下尖沙咀本木，收票情況同樣理想。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝說，自上周四（19日）開放示位，參觀人次累計近4,000人，截至周日（22日）晚上7時半，項目累收票逾500票，超額認購逾9倍。

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撰文 : 黄卓賢

本木 蔚藍東岸 嘉湖山莊

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