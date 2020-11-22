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【酒醉金迷@iM網欄】一級列級名莊推新酒標：拉菲150年的傳奇 (上）

名人薈萃 21:15 2020/11/22

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說到列級名莊，拉菲古堡可說是最傳奇的一位，筆者也當然要為大家好好介紹一下。剛巧酒莊在十月初舉行了新聞發布會，公佈為紀念酒莊成立150週年，2018年年份葡萄酒的酒標將會擁有一個特別設計。

網絡圖片：2018年年份新酒標設計

熟悉拉菲的酒友都知道，它們的酒標一向是古堡與葡萄園的外觀，而在2018年年份的酒標上，右上方將多出了一個印有CL字樣的熱氣球。雖然這看似只是個小小的改動，但內裡的意義深遠，新任拉菲舵手Saskia de Rothschild在發布會上解釋稱：「熱氣球在1868年拉菲酒莊創立之時，代表著摩登與冒險，但是來到2018年，它已被賦予不一樣的意義。」熱氣球緩慢地飛行，像提醒人們需要讓自己慢下來，正如在葡萄園裡，釀酒師需要聽從大自然的安排，懷有充足的耐性，才能釀出最頂級的葡萄酒。熱氣球上的CL，則是拉菲酒莊的法文簡寫(Chateau Lafite)。

網絡圖片：2008年年份酒瓶設計

無獨有偶，在上一個「八字尾」的年份，拉菲酒莊亦推出了一個引人注目的新設計，在酒瓶印上一個紅色「八」的字。根據官方解釋，漢字“八”的形狀象徵著拉菲古堡葡萄園的斜坡，同時也紀念了酒莊該年在中國新開展的酒莊項目。無論如何，這個印有「八」字的酒標的確成功地捉摸到內地消費者的心理，在這個新設計公布後，葡萄酒的預售價格一夜之間增長接近兩成！

圖片說明：拉菲酒堡內亦能找到五枝箭頭的標記

另外，不知道酒友們有沒有留意到，拉菲葡萄酒的瓶身，還有一個五枝箭頭交叉在一起的浮雕？為什麼呢？原來在猶太人的習俗裡，箭象徵著自己的兒子，而擁有拉菲酒莊的猶太人羅斯柴爾德家族，在1868年購入酒莊時，5個兒子正分散在歐洲各地開展各人的商業版圖，五支交叉在一起的箭頭除代表著家族的五個分支，當然還帶有「兄弟同心，其利斷金」的意思，從此便成為了家族與酒莊的標誌。

吳潔怡  

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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