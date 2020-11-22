【虛擬銀行】虛銀天星搶攻私貸商機 新推60日免息免供優惠

▲ 虛銀無懼疫情來襲，加碼力搶私人貸款市場；新推「60日免息免供」着數。

雖然疫情第4波來勢洶湧，業界擔心壞帳驟增，借貸市場持續疲弱。不過，虛擬銀行搶攻私人借貸的攻勢未停，由小米 （01810） 及尚乘集團，合資組成的天星銀行（Airstar），今天（11月22日）推「60日免息免供」，玩法是消費者由11月22日至2021年2月15日期間，成功申請及提取不超過廿萬元的私人貸款，合資格客戶須於「最終批核結果」頁面自行選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天毋須供款；而私貸的年息最低為1.85厘。

天星的私貸實際年利率由1.85厘至28.14厘，還款期由12個月到60個月。而以最低息1.85厘計，是假設貸款額為25萬元及還款期為36個月，實際年利率為1.85厘，貸款的總還款額為256,922.55元（豁免手續費）。舉例說，如申請者今天提取貸款，首個供款日為明年1月23日；倘若於2021年1月31日提取貸款，首個供款日為明年4月1日。

供款日前還清貸款 毋須付任何利息

假如上述借貸人於首個供款日之前，提早全數清還貸款，天星指，客戶不用支付任何利息，而只需償還貸款的本金。

至於傳統銀行，華僑永亨旗下的「財仔」，華僑永亨信用財務亦設「60日免息免供」分期貸款，實際年利率普遍由最低3.12厘至最高48厘，靈活還款期由最少12個月至最多60個月，最終批核的貸款利率、貸款額及還款期須按客戶個別財政狀況而定。以最平息3.12厘計，借80萬元或以下，以及24個月還款來看。

而6月正式開業的Airstar，7月初推出免文件貸款，及至8月6日更把私人貸款最低年利率狂劈四成，由原訂最低實際年利率2.99厘，下調至1.85厘。

同時向成功獲批貸款的客戶，免費提供個人信貸報告，載有包括個人信貸評級、貸款及信用卡結欠等資料。

天星銀行行政總裁姚文松明天（23日）舉行電話會議，且預告現將於11月22日推出第二浪推廣，全新「貸款一筆清」服務，以及「全民放假」優惠，銳意搶佔更大的虛擬銀行貸款市場。屆時，姚文松將分享天星銀行「全民加薪」推出後的初步成績、最新「全民放假」貸款優惠詳情，以及虛擬銀行貸款產品在市場上的發展及趨勢前瞻。

相關文章：【2020 稅貸戰】渣打新推稅貸息1.75厘 再有一間銀行稅貸息低於2厘

【2020 稅貸戰】稅貸息全城最低1.28厘 虛銀也參戰最低息1.45厘

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪