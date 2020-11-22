【睇準賣樓時機】疫情再爆發前　柏傲莊累沽1832伙　新世界鄭志剛：售樓目標提早達標

新世界（00017）旗下大圍站上蓋柏傲莊II，周日（22日）舉行第三輪銷售，合共推售396伙，終即日沽清，套現逾47億元。值得留意的是，不論一期，抑或二期項目，柏傲莊每輪銷售皆全數沽清。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛說，柏傲莊自上月開售以來，銷售一直屢創佳績，兩期項目至今已售出超過1,800伙，套現逾200億港元，提早完成全年售樓目標。

事實上，自從鄭志剛接班後，新世界已有煥然一新的感覺，以柏傲莊為例，推盤時間極佳，且在第四波疫情大爆發前，現已沽逾1800伙單位，可見銷情團隊的強勁執行力。​​​​​​​

資料顯示，柏傲莊分3期發展，涉及3,090伙單位，而第二期項目，即柏傲莊II則提供1,415伙單位，設開放式至四房間隔，實用面積約264平方呎至1,322平方呎。

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