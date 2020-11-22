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【債務危機】劉鶴：三大因素引起債務違約增加　將嚴厲處罰「逃廢債」

宏觀解讀 20:28 2020/11/22

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中國市場最近多次傳出債務違約事件，國務院副總理兼國務院金融穩定發展委員會（以下簡稱金融委）主任劉鶴昨日（21日）召開金融委第四十三次會議，劉鶴表示，最近債券違約個案增加，相信是「周期性、體制性、行為性因素」互相疊加的效果，並指中國債市整體仍穩健運行。

劉鶴指，金融委將嚴厲處罰「逃廢債」行為，並要求各金融監管部門建立良好的金融生態及環境，以守住「不發生系統性風險的底線」。他亦指，金融委將會繼續強化市場約束機制和深化債券市場改革。

華晨汽車集團正式破產，詳見【下一頁】

劉鶴表示，最近債券違約個案增加，相信是「周期性、體制性、行為性因素」互相疊加的效果。

甚麼是逃廢債？

據內地媒體報道，逃廢債是指債務人明明有償還債款的能力但拒絕償還，是次為金融委首次點名批評逃廢債。

華晨汽車後，下一隻會爆煲的是【下一頁】

早前多間企業、銀行、券商被調查

債務事件引發今周有多間銀行和券商被中國監管部門調查，詳情如下﹕

被監管機構 有關監管部門 日期 調查/警告理由
華晨汽車集團 中國證監會 21日 信息披露違法違規
招商證券 上交所 20日 在債券受托管理過程中違規
興業光大銀行、

中原銀行、

中誠信

 銀行間市場交易商協會 19日 違反銀行間債券市場自律守則
海通證券 同上 18日 涉協助違規發債

相關文章：【債務風暴】永煤債違約光大銀行涉嫌違規　股價曾挫3%

相關文章：【債務風暴】內地交易商協會對海通證券啟動自律調查 傳海通內部正緊急開會應對

 

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編輯﹕賴奕羚

債券 劉鶴 銀行 國務院金融穩定發展委員會 中國證監會 國債

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