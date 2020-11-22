【債務危機】劉鶴：三大因素引起債務違約增加　將嚴厲處罰「逃廢債」

上一篇文章
【新股IPO】遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥通過上市聆訊 傳本周啟動路演
中國市場最近多次傳出債務違約事件，國務院副總理兼國務院金融穩定發展委員會（以下簡稱金融委）主任劉鶴昨日（21日）召開金融委第四十三次會議，劉鶴表示，最近債券違約個案增加，相信是「周期性、體制性、行為性因素」互相疊加的效果，並指中國債市整體仍穩健運行。
劉鶴指，金融委將嚴厲處罰「逃廢債」行為，並要求各金融監管部門建立良好的金融生態及環境，以守住「不發生系統性風險的底線」。他亦指，金融委將會繼續強化市場約束機制和深化債券市場改革。
華晨汽車集團正式破產，詳見【下一頁】
甚麼是逃廢債？
據內地媒體報道，逃廢債是指債務人明明有償還債款的能力但拒絕償還，是次為金融委首次點名批評逃廢債。
華晨汽車後，下一隻會爆煲的是【下一頁】
早前多間企業、銀行、券商被調查
債務事件引發今周有多間銀行和券商被中國監管部門調查，詳情如下﹕
|被監管機構
|有關監管部門
|日期
|調查/警告理由
|華晨汽車集團
|中國證監會
|21日
|信息披露違法違規
|招商證券
|上交所
|20日
|在債券受托管理過程中違規
|興業光大銀行、
中原銀行、
中誠信
|銀行間市場交易商協會
|19日
|違反銀行間債券市場自律守則
|海通證券
|同上
|18日
|涉協助違規發債
相關文章：【債務風暴】永煤債違約光大銀行涉嫌違規 股價曾挫3%
相關文章：【債務風暴】內地交易商協會對海通證券啟動自律調查 傳海通內部正緊急開會應對
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
編輯﹕賴奕羚