【債務危機】劉鶴：三大因素引起債務違約增加　將嚴厲處罰「逃廢債」

中國市場最近多次傳出債務違約事件，國務院副總理兼國務院金融穩定發展委員會（以下簡稱金融委）主任劉鶴昨日（21日）召開金融委第四十三次會議，劉鶴表示，最近債券違約個案增加，相信是「周期性、體制性、行為性因素」互相疊加的效果，並指中國債市整體仍穩健運行。

劉鶴指，金融委將嚴厲處罰「逃廢債」行為，並要求各金融監管部門建立良好的金融生態及環境，以守住「不發生系統性風險的底線」。他亦指，金融委將會繼續強化市場約束機制和深化債券市場改革。

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▲ 劉鶴表示，最近債券違約個案增加，相信是「周期性、體制性、行為性因素」互相疊加的效果。

甚麼是逃廢債？

據內地媒體報道，逃廢債是指債務人明明有償還債款的能力但拒絕償還，是次為金融委首次點名批評逃廢債。

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早前多間企業、銀行、券商被調查

債務事件引發今周有多間銀行和券商被中國監管部門調查，詳情如下﹕

被監管機構 有關監管部門 日期 調查/警告理由 華晨汽車集團 中國證監會 21日 信息披露違法違規 招商證券 上交所 20日 在債券受托管理過程中違規 興業光大銀行、 中原銀行、 中誠信 銀行間市場交易商協會 19日 違反銀行間債券市場自律守則 海通證券 同上 18日 涉協助違規發債

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編輯﹕賴奕羚