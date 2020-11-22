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【恒大股價】恒大：恒大地產1257億人幣戰投轉為普通股　43億恒大已回購

股市 19:16 2020/11/22

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恒大 （0333） 回A告吹，但恒大地產大部份戰略投資者仍決定繼續持有恒大地產的權益。恒大發公告指，恒大地產1,300億元（人民幣，下同）戰略投資者中，1257億人民幣戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，而剩餘43億權益戰略投資者的本金已由集團現金支付後回購。

山東高速50億沽恒大地產股權，詳情看【下一頁】

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恒大地產繼863億元戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有，再有394億戰略投資者已簽訂補充協議，當中200億元由深圳市人才安居集團有限公司持有，100億權益由廣州市城投投資有限公司持有，94億元由深業集團有限公司及其他原戰略投資者繼續持有。

恒大指，一系列協議簽署後，戰略投資者合計持有恒大地產權益為40%，凱隆置業持有之恒大地產權益為60%。

恒大推進資本重組4年終告失敗，恒大於11月8月日宣布終止與深深房的重組計劃。

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【回A告吹】恒大借殼深深房A股上市告吹　恒大全日升逾2%、深深房急跌轉漲停

編輯：袁諾曦

香港股票 人民幣 回購 恒大

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