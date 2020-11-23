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【恒大股價】恒大地產1257億人幣戰投轉為普通股　股價先升後跌

股市 16:18 2020/11/23

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中國恒大 （03333） 回A告吹，但恒大地產大部份戰略投資者仍決定繼續持有恒大地產的權益。恒大集團發公告指，恒大地產1,300億元（人民幣，下同）戰略投資者中，1257億戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，而剩餘43億權益戰略投資者的本金已由恒大集團現金支付後回購。

恒大股價今日先升後跌，全日收報16.28元，跌2%，成交額2.9億元。

山東高速50億沽恒大地產股權，詳情看【下一頁】

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恒大地產繼863億元戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有，再有394億戰略投資者已簽訂補充協議，當中200億元由深圳市人才安居集團有限公司持有，100億權益由廣州市城投投資有限公司持有，94億元由深業集團有限公司及其他原戰略投資者繼續持有。

恒大指，恒大地產為恒大集團附屬公司，一系列協議簽署後，戰略投資者合計持有恒大地產權益為40%，凱隆置業持有之恒大地產權益為60%。

恒大推進資本重組4年失敗告終，恒大於11月8月日宣布終止與深深房的重組計劃。

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編輯：袁諾曦

香港股票 人民幣 回購 恒大

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