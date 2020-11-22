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【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量

環球社會熱點 19:48 2020/11/22

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【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量

新冠肺炎疫情大流行，各方寄望新冠疫苗盡快推出，美國藥廠Moderna早前宣布其疫苗有效率達94.5%。Moderna行政總裁透露，Moderna的新冠疫苗每劑定價介乎25至37美元（即約195至289港元）。

曾醫好特朗普 雞尾酒療法獲美國緊急授權 【下一頁】

Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）接受德國《周日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時指，疫苗每劑定價視乎訂購數量而定，料定價介乎25至37美元。邦塞爾形容，其定價與普通流感疫苗相若。

報道指，有歐盟官員透露，歐盟委員會與Moderna洽談數以百萬劑Moderna疫苗協議，每劑定價低於25美元。

輝瑞疫苗首款申請FDA緊急使用 料花數周審批 【下一頁】

邦塞爾回應指，未與歐盟簽訂任何協議，但已接近達成協議，形容雙方會談有建設性，而準備合同只是「數日之內」的事。

Moderna上周一（16日）指，根據3萬名志願者的數據分析，發現疫苗有效率達到94.5%，接種疫苗的志願者全部均沒有出現嚴重感染。該疫苗可望在攝氏2至8度的溫度下存放30日，超出早前預計的最長7日。

責任編輯：林嘉莉

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