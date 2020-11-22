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【新冠肺炎】家居博覽今日閉幕　展商嘆大會宣傳不足欠曝光

商業 20:00 2020/11/22

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香港家居博覽今日閉幕，展期正值本地疫情反彈，有參展商表示已預計展覽受疫情影響，惟最終表現較預期更差。他們認為大會宣傳力度弱，致曝光率不足。

【新冠肺炎】家居博覽人流遜預期　疫情下哪些展商能突圍？

港鐵站欠宣傳

展商之一的窗簾銷售商布囍工作室認為今次人流及生意情況亦不及預期，只有正常的4分之1。負責人蔡先生認為，原本以為港人未能外出旅遊，或會增加家居消費，惟最終事與願違。

蔡亦嘆道今年大會的宣傳力度不足，「以往地鐵站扶手電梯整排也是海報，但今年僅得一張。」該品牌惟有把折扣幅度由往年的85折加大至7折，以及推出更多贈品，以吸引顧客。

提供家居消毒服務的韓管家清潔科技，其總經理張俊龍亦坦言，大會宣傳不足是導致人流不如預期的原因之一。他亦稱，現時只能靠展商自行宣傳。

展商：同場展覽少　難吸人流

至於主打本地製造原木家具的「香港木庫」則認為，人流較以往相差甚遠，但整體尚算可以。創辦人黃卓健指出，本身參展的目標亦是希望增加曝光。不過，港人消費意欲壓抑已久，加上臨近聖誕節，他本來以為情況會較現時稍為更理想。黃相信，同場較少其他展覽，未能吸引人流，而主辦機構的宣傳工作亦可做得更好。

「香港木庫」創辦人黃卓健認為，主辦機構的宣傳工作可做得更好。（葉泳珊攝）

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