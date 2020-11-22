【疫情第四波】聖誕旺季前爆第四波疫情　中小企：連唯一希望都失去

▲ 本地疫情步向第四波爆發， 有中小企認為最大的打擊在於影響傳統旺季生意。

本地疫情步向第四波爆發， 有中小企業界代表指出，最大的打擊在於爆發的時間影響傳統旺季。不過，有零售商則認為，現時距離聖誕檔期尚有一段時間，港府尚有空間可在聖誕前遏制疫情，故未至於太擔心該檔期銷情表現。

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香港中小型企業聯合會會長麥美儀受訪表示，此波疫情最大的打擊在於爆發時間影響傳統旺季，致中小企情緒轉差。她解釋，隨着早前疫情已明顯回穩，商界一直憧憬聖誕檔期，以及旅遊氣泡、通關等安排可刺激銷情表現，惟現時爆發第四波疫情，加上保就業計劃即將完結， 仿如連唯一希望亦都失去了。同時，她擔心此波疫情將再影響消費者信心，減低他們外出的意慾，也憂慮政府再次禁晚市堂食，連帶零售、交通等行業受連鎖效應影響，坦言中小企實在難捱第四波疫情。

對於疫情突然再臨，麥指，商家亦不敢貿然再採取行動，不少商界會員亦反映，已經將12月進行的活動或安排延期或取消，相信不少企業將重啟在家工作方案；她自身亦也已將大型會議改為以視像形式進行。

三黃集團：冀政府可在旺季前遏制疫情

隨着疫情早前回穩，零售商三黃集團的銷情已大致回復至去年水平，對於第四波疫情來臨，該企行政總裁姜炳蘇則指「無得擔心太多」。雖然不少企業都擔心影響聖誕檔期生意，但他相信距離聖誕節尚有3星期，有信心政府可盡快遏制疫情，故不會過於擔心聖誕銷情。他預計，該檔期生意或下跌1成，倘疫情控制得宜，甚至有望可維持去年生意水平。

至於有何對策應對，他則指，經過了多次疫情爆發幾乎所有招數已用盡，故也沒有特別應對措施，加上該店以VIP客為主，相信只要待疫情緩和熟客自然會重臨消費。

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記者：蘇穎琪