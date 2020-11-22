【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：螞蟻集團已經無法上市

螞蟻集團暫緩上市，外界紛紛關注螞蟻上市煞停之後去向如何，並熱議螞蟻集團何時才能捲土重來，再於中港兩地上市。不過，中國資深房地產專家劉全早前在內地媒體發表一篇標題名為「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」的網絡文章，引來不少網民熱議。

內文指，根據螞蟻集團的招股書，螞蟻集團有6成收入來自金融科技業務，過去1年的支付交易規模高達118萬億人民幣，可見螞蟻集團實為一間金融科技公司，卻打著互聯網企業之名從事金融業務，以逃避金融監管。因螞蟻集團流量及資本太大，以致螞蟻已經對金融市場交易安全和穩定造成威脅。

外媒指習近平叫停螞蟻上市，詳見【下一頁】

劉全分析，之前中國缺少健全的法律法規及相關金融監管機制，令很多互聯網企業有機可乘，打著科技旗號開展金融業務。他指，這些業務必須要依法清理。

他指，除非螞蟻集團願意全面接受監管，否則長遠而言，「沒有政府的背書，就沒有螞蟻集團的未來。」

其實劉全早前亦有撰文解釋傳統金融業與互聯網金融業性質上略有不同，因此他認為互聯網科技的監管更為重要。他表示，互聯網金融服務的借款人比銀行更易出現債務危機，容易違約，如果沒有足夠監管，預料帶來更大的社會問題和金融風險。

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編輯﹕賴奕羚