【新冠肺炎】家居博覽人流遜預期　疫情下哪些展商能突圍？

為期三日的香港家居博覽今日閉幕，本地疫情反彈，導致人流大減。參展商坦言情況不如預期，仍冀以優惠吸客。疫情期間，顧客對家品的需求亦有改變，冷熱水機、消毒服務似乎相對較受惠。

【疫情第四波】派對房間再停業 業界批要為爆疫埋單屬「一竹篙打一船人」

食水餘氯含量增 刺激水機需求

售賣水機、智能廁板的傲威國際，其銷售經理王仲維估計，今年人流較去年減少近30%，主要是由本地疫情所致。為了吸引顧客，該企的展會優惠幅度較往年多近1成，但他認為入場人士的消費意欲相若，展期內的生意額按年減少1至2成左右。

不過，疫情亦卻間接導致冷熱水機的需求增加。因疫情爆發，水務署早前在食水中增加氯氣含量，經處理食水的餘氯含量由每公升1毫克升至約每公升1.2毫克。據王解釋，部分顧客對氯氣相對敏感，改而購買具過濾淨化功能的冷熱水機。

▲ 傲威國際銷售經理王仲維認為，疫情間接導致冷熱水機的需求增加。（葉泳珊攝）

消毒服務查詢增加 生意增一成

提供家居消毒服務的韓管家清潔科技亦坦言，展期的人流比預期遜色。該企總經理張俊龍表示，本來已預計疫情對參展表現有一定影響，但現時較預計更差，料按年大跌近半。他稱：「以往展會在星期六日非常爆滿，猶如行年宵般。」

不過，由於疫情再度反彈，張表示有關消毒清潔的查詢顯著增加，特別是多了企業、寫字樓客戶查詢。大眾的衛生意識大大提升，亦使韓管家的生意額逆市增加一成，但當中亦有負面因素拉鋸，例如來自裝修、室內設計公司的定單減少。

▲ 韓管家清潔科技總經理張俊龍坦言，現時展覽情況較預期更差。（葉泳珊攝）

【WFH】雷蛇推三款在家工作優惠套裝 最平879元包滑鼠及燈光滑鼠墊

【聖誕節】50元買到甚麼聖誕禮物？ IKEA精選4大聖誕節實用禮物方案

記者：葉泳珊