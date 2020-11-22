【疫情再臨】業主求甩貨　劈價百萬低市價沽　代理：準買家有經驗　冀執平貨

第四波疫情爆發，雖然新盤售樓處仍人頭湧湧，惟個別業主擔心後市，不惜劈價賣樓離場。此外，有代理說，個別睇樓客取消預約，且有業主暫不讓客入屋參觀，惟未見大規模減價，普遍業主傾向靜觀其變。同時有代理指，雖然近日疫情反彈，但買家已習慣，更想把握新一波疫情，趁機搵筍盤，故睇樓量不跌反升。

【樓市熱話】第四波疫情爆發 網民：樓價又會有影響？【下一頁】

市場消息指，屯門雅都花園B座中層G室，實用面積566平方呎，原業主今年10月中旬放盤，原開價700萬元，由於疫情突然惡化，故終減價102萬元，以598萬元賣出單位，實用呎價約10,565元，低市價約9%。雖然原業主低市價賣樓，惟仍獲利甚豐，皆因早於2005年8月入市，當年購入價只約80萬元，現帳面勁賺518萬元，物業期內升值約6.5倍。

中原周德龍說，雖然疫情急速惡化，但買家入市意欲不減，本周末黃埔花園睇樓量按周升約一成，主要是買家普遍習慣疫情，加上有經驗，知道疫情緩和後，樓價反彈，因此借第四波疫情機會傾價，冀找到筍盤，終致區內睇樓量不跌反升。港島區方面，中原盧鏡豪說，雖然近日疫情反彈，但對海怡半島睇樓活動影響不大，皆因屋苑業主盤向來難約睇樓，幸交吉盤尚算充裕，不少買家如常睇樓。

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