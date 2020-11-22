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【南韓疫情】新增330宗確診 政府上調首都圈防疫級別

環球社會熱點 18:23 2020/11/22

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南韓疫情持續，南韓周日單日新增330宗確診。南韓政府表示，鑑於首都圈疫情十分嚴峻，故在周二（24日）起上調首都圈防疫級別至第2級，意即咖啡廳全面禁止堂食，只允許外賣，而餐廳晚上9時後只可外賣，不准堂食。

南韓中央防疫對策本部指，直至周日零時，南韓新增330宗確診個案，比前一日減少56宗，為連續5日錄得300宗以上新確診個案。其中，302宗為本地感染個案，219宗位於首都圈，首爾市錄119宗、京畿道74宗、仁川市26宗。

日本連續4日確診創新高 政府料限制大型活動 【下一頁】

當局指，疫情反彈主要由於學校、宗教場所、各種聚會等不斷出現集體感染的情況，尤其最近出現以年輕群體為媒介傳播的跡象，加快疫情在社區傳播的速度。

當局宣布，首都圈及湖南地區周二（24日）零時起，分別進入2級及1.5級防疫級別，措施持續到12月7日零時。

曾醫好特朗普 雞尾酒療法獲美國緊急授權 【下一頁】

在1.5級級別，夜店、部分酒吧等5種重點管理設施的顧客人數，被限制在每4平方米1人；但在2級級別，有關設施被禁止營業，練歌廳須在晚9點關門。在2級級別，咖啡廳全面禁止堂食，只允許外賣。餐廳在晚上9點後，則只可外賣不可堂食。

責任編輯：林嘉莉

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