【銀色債券】輝立銀債推5項孖展優惠 孖展息1.68厘

▲ 「長者iBond 」爆搶客戰，4間 券商擬派錢送股及孖展谷客，較銀行只是豁免費用為慷慨。

銀色債券雖於12月1日才開賣，但輝立證券已率先表態，擬為上述俗稱「長者iBond」的產品提供優惠，更是行內暫鮮有的孖展服務，包括抽5手（每手一萬元）或以下，可借十成孖展，免息免按金。至於借五成，孖展息為1.68厘。

有關銀債開賣詳情及重要日期，可按下圖了解

▲ 新一批銀債將保底息進一步上調至3.5厘。

▲ 新一批銀債又引入個人最高配發金額100萬元。

▲ 今批銀債的合資格人士與過往一樣，金管局指未來會檢視是否有需要放寬合資格年齡。

▲ 新一批銀債12月1日起開賣，直至12月11日。

▲ 有興趣的長者12月1日起可以到銀行或券商申請，但緊記不可以重複申請。

▲ 銀債將於12月18日公布配發結果。

▲ 銀債將於12月底正式掛牌上市。

連同輝立在內，至今已有4間經紀行瞄準這個涉資100億元的商機，包括︰耀才證券 （01428） 、一通證券及致富證券，計劃提供連串着數優惠，有派錢或送股、以及可借錢免息免按抽長者iBond等，較銀行只是豁免基本費用為慷慨；但耀才證券、一通及致富不約而同表示，礙於「長者iBond 」不設二手市場，故暫無意像iBond （04239） 有融資借貸認購優惠。

輝立銀債孖展 最高優惠可達「5免」

不過，輝立證券企業融資經理陳英傑表示，因應個別銀髮族的需求，擬為銀債提供孖展融資服務，而該行剛落實細節，共有6大選擇；當中有5項是借孖展，分別為︰

（1）借一萬元的十成孖展︰有「5免」安排（免按金、免孖展利率、免託管費、贖回費、以及手續費）

（2）借兩萬元到5萬元的十成孖展︰「4免」安排（免按金、免孖展息、免託管費、免贖回費，但收38元手續費）

（3）借一萬元或以上的九成孖展︰「3免」安排（免按金、免託管費及贖回費，但收孖展息1.88厘，以及收100元手續費）

（4）借一萬元或以上的七成孖展︰「3免」安排（免按金、免託管費及贖回費，但收孖展息1.88厘，以及收100元手續費）

（5）借一萬元或以上的五成孖展︰「3免」安排（免按金、免託管費及贖回費，但收孖展息1.68厘，以及收100元手續費）

（6）全數現金認購︰「3免」安排（免託管費及贖回費、以及手續費）

陳英傑補充，若客戶使用非電子帳單的戶口，要繳交行政費20元；而上述手續費及行政費，均一律在銀債扣數日才收取。

專家認為，「長者iBond 」爆搶客戰，皆因今年的「包底息」由3厘驟增至3.5厘，令不少長者深感興趣落注。

致富證券董事暨證券部主管郭家安說，擬為銀債打「七免牌」豁免多項基本收費，包括︰認購手續費、託管費、代收利息費、存入費、到期贖回費、提早贖回手續費及轉出費。再者，合資格的新舊客戶皆有迎新獎賞，例如︰新客成功開立帳戶即有機可獲50元超市現金券；現有客戶推薦一位親朋戚友開戶，亦獲相同禮遇。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬透露，有意為銀債的合資格新開戶者，送廿股盈富基金 （02800） 兼10股滙豐 （00005） 。

一通證券行政總裁宓光輝透露，暫擬為銀債提供「六免」，比方︰認購手續費、託管費、代收利息費、存倉費、到期贖回費及提早贖回手續費。

有關銀行與券商優惠一覽，可看【下一頁】

不過，上述4行皆強調，具體詳情仍待銀債正式發售才拍板。現時一眾大小銀行已為銀債提供優惠，普遍是豁免一眾費用，比方︰認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、及到期贖回費。而中銀香港 （02388） 、上商、花旗及恒生 （00011） 及大新 （02356） 齊打「七免牌」；星展為「五免」。

宓光輝補充，即使第7批 iBond於上周二（11月17日）首掛創歷來最低，但絕不妨礙「老友記」對銀債的興趣，畢竟保證年息3.5厘；遠高於港元定期存款，現時一年期的「高息王」，乍現0.85厘的今年新低，由集友提供。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪