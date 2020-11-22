【新股IPO】恆大物業6666周一招股　每手入場費4924元

本周港股迎來新股潮，包括藍月亮集團、中國恒大（3333）分拆的恒大物業、華潤置地（1109）分拆的華潤萬象生活，以及早前傳出佳源國際（2768）分拆的佳源服務，均擬於本周招股。

當中恆大物業（新股代碼：6666）將於周一（23日）起招股。是次計劃發行16.21億股，招股價介乎8.5元至9.75元，集資額最多約158億元；每手500股，一手入場費相當於4924元。

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集團周日（24日）舉行網上新聞發布會，指公司早前成立了投資招展團隊，今年6-9月份已收購5家物業公司股權，總代價1.23億元，在管面積772萬平方米，上市後亦會持續開拓物業規模。

初步招股資料顯示，公司本次IPO聘任多達6家投行任保薦人，包括華泰國際、瑞士銀行、農銀國際、建銀國際、中信證券及海通證券，另外有23家基石投資者將參與本次發行，合共認購約7.9億股，相當於集資總額的48.7%。集資指集資金額將用於進行戰略收購及投資、開發其增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才，以及一般營運資金。

另外華潤置地亦將分拆旗下物管公司華潤萬象生活上市，據悉華潤萬象生活已通過上市聆訊，將於周二（24日）建簿（Bookbuilding），最快於周三（25日）招股。早前有外媒指，其集資額約為16億美元（約124億元），建銀國際、中金、花旗及高盛作為聯席保薦人，農銀為聯席全球協調人。

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