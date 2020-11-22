【虛擬貨幣】科網女股神Catherine Wood睇好比特幣　有條件升至50萬美元

早前疫情肆虐，美國股市大起大落，就連虛擬貨幣也受影響。不過，市場漸對壞消息麻木，加上機構投資者積極入市，帶動比特幣近期急升。資產管理公司Ark Invest創辦人、有「科技女股神」之稱的Catherine Wood認為，比特幣的升勢只是剛開始，只要吸引更多機構投資者參與，日後或升至40萬美元至50萬美元。值得留意的是，支付平台PayPal早前宣布，讓美國合資格用戶購買、持有及出售加密貨幣，分析認為，比特幣價格或因此繼續升，年底前可望衝破歷史高位。

【入貨時機?】PayPal宣布將推加密貨幣服務 比特幣升至近3年新高【下一頁】

Catherine Wood認為，中央銀行推動電子貨幣，增加比特幣的合法性，故比特幣的升勢或只是剛開始。她解釋說，部分投資者視比特幣為「數碼黄金」，即黄金的代替品，又或是抗通脹的工具，又指美聯儲決定維持低息，是比特幣上升的其中一個原因。她又認為，假如愈來愈多機構投資者，如對沖基金加入市場，且增加比特幣的資產配置比率，比特幣價值或升至40萬至50萬美元。

橋水基金創始人達里奧（Ray Dalio）早前多番看淡比特幣前景，更對近期比特幣的升勢直呼不解，又指自己研究比特幣時，可能忽略了一些事實，樂意接受指正。他認為，比特幣價格波動大，不宜當作儲備財富的工具，而且比特幣與自己需要買的東西價格幾乎沒有關聯，更無法想象央行、大型機構投資者、跨國公司會使用比特幣。

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