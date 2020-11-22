【iPhone 12】新iPhone勢掀起換機潮　投行上調初期銷售預測至逾8千萬部

▲ 中美市場需求強勁 預測iPhone換機需求上望3.5億

iPhone 12一洗以前市場看淡的預測，預約銷售表現強勁。據AppleInsider報道，投行Wedbush分析師Daniel Ives向投資者表示，iPhone 12在美國與中國市場的需求持續上升，預測在iPhone 12推出初期，總共會付運逾8000萬部iPhone，預測上限更會逼近9千萬部。Wedbush預測，4款iPhone 12之中，iPhone 12 Pro的需求明顯提高，但iPhone 12 Pro Max的表現不差，這亦預料有助蘋果明年的平均售價（Average selling price）表現。

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Daniel Ives已兩度提高iPhone 12的銷售預測，在iPhone 12發布活動舉行前的9月，預測新iPhone的初期銷售量為6500萬至7000萬部，至10月底預測數字已上升至7500萬部。他指出，依據他追蹤預購數字表現，iPhone 12預購量已接近上一代的1倍，類似的銷售表現已要上溯至2014年的iPhone 6。

他更表示，現時全球9.5億部正在使用的iPhone，當中估計3.5億部可能需要換機，預計這有可能會為今年帶來強勁的升級潮。

責任編輯：周俊霖