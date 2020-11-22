【MPF 】MPF懶人基金遲遲未減價 市場籲管理費減至0.5%

▲ 懶人基金在波動市下愈來愈受歡迎，可惜當局對減價嘆慢板，令供款人費解。

強積金（MPF）面世廿年，各界正忙於為此作回顧與前瞻的腦震盪探討，冀優化制度。而眼下打工仔最期盼的，是俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），能盡快兌現承諾減價。這新猷自2017年4月推出以來，距今已3年多，政府早已多次打開口牌，3年後檢討收費，大方向是擬將費用向下調。不過，供款人引頸以待大半年，迄今暫仍未有蹤影。懶人基金的開支比率（即計及所有基本使費）以0.95%為上限，當中管理費是0.75%。

積金局回應本報查詢指，現正與政府檢視預設投資策略（DIS）的實施情況，並就收費上限進行檢討；檢討結果會在適當時間公布。

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發言人說，截至今年6月，約有232萬個強積金帳戶，投資於DIS或旗下的兩隻基金，總資產值約為556億元；大概佔MPF總額5.7%，超過六成帳戶持有人是主動選擇投資於DIS，又或旗下兩隻基金，分別為︰「核心累積基金」及「65歲後基金」。

業界指，當局現正集中火力籌備積金易（eMPF）一站式平台，冀藉加強數碼化，令收費驟減。可惜，打工仔擔心遠水不能救近火，新措施於2022年底才初步落地，再分階段出台，料2025年才完全上馬，難免令上班族擔心，未來至少兩年為減價真空期，由於市場乏競爭，相信服務提供者鮮會再大幅下調收費，畢竟駿隆強積金顧問統計，截至9月底5大受託人高踞69.3%市佔率，較6月底時的69.2%逆市上升。

另一邊廂，對於有市場人士建議，把懶人基金的管理費逐步由現行的0.75%，減至約0.5%。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時認為，懶人基金的0.75%收費水平已相當低，管理費在現階段較難下調。而截至10月底，在BCT的兩個強積金計劃 （包括集成信託計劃，以及專攻散工供款的行業計劃） 下，投資於「預設投資策略」，又或該兩隻成份基金的成員數目約有28%，約佔旗下總資產的4.3%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪