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【G20峰會】特朗普缺席應對疫情討論 改往打高爾夫球

環球政治 16:49 2020/11/22

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20國集團（G20）峰會展開，受新冠疫情全球大流行影響，G20各國領袖改以視像會議形式舉行。報道指，美國總統特朗普在G20峰會短暫露面，稱將來會與各國領袖合作一段長時間，其後更缺席G20峰會有關討論應對疫情的活動，改到弗吉尼亞州打高爾夫球。

G20峰會於美國東岸時間周六早上8時起展開，特朗普（Donald Trump）似乎對參與峰會的興趣不大，當時他忙於在社交平台Twitter撰文評論美國大選的結果。

曾醫好特朗普 雞尾酒療法獲美國緊急授權 【下一頁】

據美國有線新聞網絡（CNN）報道指，特朗普在峰會開幕時透過視像露面，但在當地時間上午10時，他已離開白宮改到弗吉尼亞州打高爾夫球，缺席有關討論應對疫情的活動。CNN統計，特朗普在任近4年間，共到訪高爾夫球俱樂部303次。

報道指，在特朗普出門前，他表示將來會與各國領袖合作一段長時間，又指自己很榮幸與多國領袖合作，並形容自己在任期間，無論在抗疫或經濟表現亦佳。報道指，特朗普其後交由財長姆欽（Steven Munchin）聽取多國領袖發言。

特朗普長子、朱利亞尼兒子確診 【下一頁】

雖然特朗普目前仍未認輸，但多國領袖包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）等已祝賀民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選。

責任編輯：林嘉莉

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