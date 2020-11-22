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【新冠肺炎】再生元雞尾酒抗體療法獲FDA予緊急使用授權

環球政經 17:10 2020/11/22

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本周六（21日）美國再生元製藥公司（Regeneron Pharmaceuticals）的「抗體雞尾酒」療法，獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准緊急使用授權，允許治療新冠肺炎。美國總統特朗普（Donald Trump）早前確診新冠肺炎病毒時，曾使用雞尾酒療法進行治療。

【新冠肺炎】消息指本港周日新增71宗確診個案【下一頁

該抗體雞尾酒療法，被命名為「REGN-COV2」。早期臨床實驗結果，該療法可減少病毒數量及與肺部相關的損傷，並縮短非住院新冠患者減輕症狀所需的時間。這是繼禮來（Eli Lilly）藥廠抗體藥物之後，第二種獲FDA緊急使用許可的治療新冠肺炎的抗體藥物，旨在減少醫院負荷。

FDA指出，該療法是將casirivimab和imdevimab兩種單株抗體一起使用治療，以模仿人體自然防禦系統。FDA同時提供了使用的限制範圍，適用對象對出現輕度至中度新冠肺炎症狀的成年人，以及新冠病毒檢測呈陽性、有病情惡化風險，且年齡在12歲以上、體重至少40公斤的兒童患者。

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