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【恒大財困】山東高速50億沽恒大地產股權 深圳國資委接貨

股市 17:34 2020/11/22

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中國恒大（03333）最大戰略投資者山東高速今日(22日)發表公告。

中國恒大 （03333） 旗下恒大地產最大戰略投資者山東高速（滬：600350）今日（22日）發表公告，深圳人才安居集團以50億元（人民幣，下同）受讓旗下基金暢贏金程持有的恒大地產1.1759%股權，人才安居將在12個月內分3次支付股權轉讓款。

深圳人才安居集團是深圳國資委直管企業，據內地媒體報道，集團在2016年6月成立，初期深圳市政府曾出資300億元資金。

暢贏金程是山東高速參與設立的產業投資基金。在2017年10月31日，山東高速與山東高速暢贏股權投資管理有限公司設立產業投資基金濟南暢贏金程股權投資合伙企業，當時山東高速作為有限合伙人，出資不超過50.1億元，暢贏作為普遍合伙人出資1萬元。

其後，暢贏金程投資恒大地產項目，以50億元認繳恒大地產新增資本，完成後暢贏金程持有恒大地產1.1759%股權。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 基金 中國 中國恒大（03333） 恒大

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