【美國大選】共和黨促密歇根州押後確認結果 一縣曾撤回拜登勝出

美國大選結果幾乎塵埃落定，惟美國總統特朗普仍力爭改變美國大選結果。在關鍵搖擺州分密歇根州，韋恩縣（Wayne County）此前曾撤回拜登勝出的言論。共和黨人要求密歇根州押後兩周確認結果，直至全面審計及調查韋恩縣的結果。不過，密歇根州州務院表示，當地法律並不允許在正式確認選舉結果前，審計選舉結果。

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密歇根州原定在當地時間周一確認正式結果。不過，共和黨全國委員會及密歇根州共和黨多位領袖要求密歇根州檢票委員會，押後兩周確認結果，以對韋恩縣展開全面且透明的審計。

根據多個媒體數據指，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在密歇根州領先美國總統特朗普（Donald Trump）多達15.4萬票。即使特朗普團隊的指控屬實，亦不會令該州結果翻盤。

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韋恩縣在當地時間上周二（17日）推翻早前的決定，撤回認同拜登勝選的選舉結果。共和黨兩名委員曾認同拜登勝選的選舉結果，惟其後聲稱是受到恐嚇才確認。

共和黨委員帕爾默（Monica Palmer）表示，她願意確認其他司法管轄區的選舉結果，但對選票記錄有異常的地區，實在無法承認選舉結果，因缺席選票的記錄和實際票數不符。

民主黨人的金拉克（Jonathan Kinloch）當時則表示，不認證選舉結果是魯莽且不負責任。金拉克回應選舉名冊記錄不符時指出，情況並非舞弊，而是人為失誤。

責任編輯：林嘉莉