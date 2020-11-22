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【司長網誌】陳茂波：爭取香港成為RCEP協定首批加入經濟體

宏觀解讀 15:39 2020/11/22

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陳茂波指，爭取香港成為(RCEP)協定生效後第一批加入的經濟體。

早前東盟10國與中、日、韓、澳紐等其他14個國家簽訂「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。成員之間互相實施關稅減讓、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化海關通關程序等，進一步降低成員地區之間的貿易成本。

財政司司長陳茂波今日在網誌發文表示，將根據「區域全面經濟夥伴關係協定」的相關條款，爭取香港成為協定生效後第一批加入的經濟體，又表示，香港已早於2018年向RCEP各成員經濟體表達加入協定的意願。

他提到，去年香港與RCEP中15個成員國的雙邊貨物貿易總額達7655億美元（約5.97億萬港元），佔香港的貨物貿易總額71%。雖然香港對大部份進口貨物都免徵關稅，且製造業比重很細，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。

他在網誌中表示，香港作為國家的一部份，在內循環中肯定能夠發揮所長。在積極參與國家經濟內循環的同時，香港會繼續盡最大努力拓展外循環的每個空間，促進香港經濟的活力和動力，並在區域產業鏈發展及資源配置方面扮演更積極角色，為香港開拓更多潛在市場及產業，推動經濟進一步高質發展。

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責任編輯：謝卓榮

經濟 陳茂波 財政司 東盟 RCEP

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