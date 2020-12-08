  • 18°C
香港時間 : 20201208日 (二) 08:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專訪】散戶學程式交易也不難？蔡嘉民︰善用輔助軟件　數月內已可上手

Hot Talk 08:00 2020/12/08

分享：

蔡嘉民近期推出新書《程式交易快穩準》，傳授程式交易入門技巧。

程式演算交易（Algo Trading）早在機構投資者中廣泛應用，近年亦愈來愈多散戶投資者接觸研究相關策略。香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民接受本報訪問時表示，目前程式交易的門檻已大大降低，就算本身不懂編寫電腦程式，也可以借助Multicharts、Amibroker等簡化軟件，基本上數月之內就能上手。

蔡嘉民表示，他在最初時也是用人手方式開始炒股，但交易戰績載浮載沉，變化不大，促使他開始鑽研程式交易，當時更要自學如JAVA、C++等艱深的程式語言。惟時至今日，程式交易的入門已經變得相當容易，現時坊間有不少簡化的軟件可以供新手使用。

美股市場成熟　機會不及中港股

作為資深的程式交易專家，蔡嘉民涉獵各地股市、外滙、商品甚至是比特幣。他表示，在不同的資產價類別中，程式交易的效用並沒有明顯的差別，反而是「地區」帶來的差異更大。若對比美股與亞太地區股市，他更偏好後者。

他解釋稱︰「美股市場較為成熟，機構投資者佔比更多，高手林立。」當市場愈有效，交易對手更為專業，賺錢的難度自然更高。再者，過去多年美股長期處於牛市當中，利用程式交易不斷買賣進出，獲利回報可能只是與最簡單的「低買長揸」策略一樣。
 
相反，中港股市的「有效性」不如美股，而且過去數年處於反覆上落格局，若用程式交易則有更大的優勢。其中，A股市場散戶參與佔度更高，市場有效性更低，故優於港股。

善用資金流、牛熊街貨圖　預測港股動向
 
程式交易透過電腦自動執行預先設定的交易策略及規則，故人腦的作用便是定下策略，並適時調整。蔡嘉民表示，各類資產也會有不同的策略，據他的經驗，利用資金流及恒指牛熊證街貨圖（參考一定範圍內牛熊比例，作為反向指標）預測港股走勢準確度相對較高；個股如美團 （03690） 的走勢則與北水流向有着較大的關聯度。

程式交易着重的不是編寫程式的能力，而是策略及規則。對於制定策略，蔡嘉民有以下看法﹕

  • 選擇適合指標沒有一套特定的萬能指標能通用於所有的資產，過去適用的交易策略也可能隨時失效，要適時作出調整。
  • 善用回測功能﹕投資者要善用回測（backtesting），把策略規則用於過往多年數據，測試能否賺錢。
  • 相信數據啟示即使未知市場發生異常變動的原因，但仍要相信數據顯示未來市場。

關於蔡嘉民

蔡嘉民是香港程式交易研究中心總裁，亦是對沖基金組合經理。最近著有新書《程式交易快穩準》，傳授讀者程式交易的思維和入門方法。

相關文章﹕【卓悅專訪】卓悅新主席：重本打造電商生態　前線員工改做直播KOL

李小加籲成立數據要素產業化聯盟　為數據交易所鋪路？

李小加：港交所將全面改革 首提構思數據交易所

記者﹕賴奕羚、侯景成

對沖基金 香港股票 A股 美股 創新科技及應用

上一篇文章

【新股IPO】佳源服務1153超額認購1.79倍　一手中籤率60%（附分配結果）

下一篇文章

道指跌148點港股ADR跌37點　紐約期金升1.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄586億超購近60倍、國際配售已足額
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄586億超購近60倍、國際配售已足額
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【恒指夜期】滙豐ADR較港低1.3%騰訊ADR靠穩　夜期收市升83點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR較港低1.3%騰訊ADR靠穩　夜期收市升83點（不斷更新）