【專訪】散戶學程式交易也不難？蔡嘉民︰善用輔助軟件　數月內已可上手

▲ 蔡嘉民近期推出新書《程式交易快穩準》，傳授程式交易入門技巧。

程式演算交易（Algo Trading）早在機構投資者中廣泛應用，近年亦愈來愈多散戶投資者接觸研究相關策略。香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民接受本報訪問時表示，目前程式交易的門檻已大大降低，就算本身不懂編寫電腦程式，也可以借助Multicharts、Amibroker等簡化軟件，基本上數月之內就能上手。

蔡嘉民表示，他在最初時也是用人手方式開始炒股，但交易戰績載浮載沉，變化不大，促使他開始鑽研程式交易，當時更要自學如JAVA、C++等艱深的程式語言。惟時至今日，程式交易的入門已經變得相當容易，現時坊間有不少簡化的軟件可以供新手使用。

美股市場成熟 機會不及中港股

作為資深的程式交易專家，蔡嘉民涉獵各地股市、外滙、商品甚至是比特幣。他表示，在不同的資產價類別中，程式交易的效用並沒有明顯的差別，反而是「地區」帶來的差異更大。若對比美股與亞太地區股市，他更偏好後者。

他解釋稱︰「美股市場較為成熟，機構投資者佔比更多，高手林立。」當市場愈有效，交易對手更為專業，賺錢的難度自然更高。再者，過去多年美股長期處於牛市當中，利用程式交易不斷買賣進出，獲利回報可能只是與最簡單的「低買長揸」策略一樣。



相反，中港股市的「有效性」不如美股，而且過去數年處於反覆上落格局，若用程式交易則有更大的優勢。其中，A股市場散戶參與佔度更高，市場有效性更低，故優於港股。

善用資金流、牛熊街貨圖 預測港股動向



程式交易透過電腦自動執行預先設定的交易策略及規則，故人腦的作用便是定下策略，並適時調整。蔡嘉民表示，各類資產也會有不同的策略，據他的經驗，利用資金流及恒指牛熊證街貨圖（參考一定範圍內牛熊比例，作為反向指標）預測港股走勢準確度相對較高；個股如美團 （03690） 的走勢則與北水流向有着較大的關聯度。

程式交易着重的不是編寫程式的能力，而是策略及規則。對於制定策略，蔡嘉民有以下看法﹕

選擇適合指標 ﹕ 沒有一套特定的萬能指標能通用於所有的資產，過去適用的交易策略也可能隨時失效，要適時作出調整。

沒有一套特定的萬能指標能通用於所有的資產，過去適用的交易策略也可能隨時失效，要適時作出調整。 善用回測功能 ﹕投資者要善用回測（backtesting），把策略規則用於過往多年數據，測試能否賺錢。

﹕投資者要善用回測（backtesting），把策略規則用於過往多年數據，測試能否賺錢。 相信數據啟示 ﹕即使未知市場發生異常變動的原因，但仍要相信數據顯示未來市場。

關於蔡嘉民

蔡嘉民是香港程式交易研究中心總裁，亦是對沖基金組合經理。最近著有新書《程式交易快穩準》，傳授讀者程式交易的思維和入門方法。

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記者﹕賴奕羚、侯景成