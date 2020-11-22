【美國大選】特朗普賓夕法尼亞訴訟遭駁回 法官指論證牽強

美國大選結果幾乎塵埃落定，美國總統特朗普在多州發起法律訴訟，力爭改變美國大選結果。不過，在美國大選的關鍵搖擺州分賓夕法尼亞州（20張選舉人票），當地聯邦法官駁回特朗普團隊的訴訟。法官指，特朗普希望推翻數百萬張郵寄選票的論證牽強。

賓夕法尼亞州會在當地時間宣布正式結果，拜登在該州領先超過81,000票。特朗普團隊提出訴訟，指賓夕法尼亞州部份縣容許選民在郵寄選票作修改，指責民主黨籍的州務卿在處理郵寄選票的手法上不公平，故希望推翻數百萬張郵寄選票的結果。

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地方法院法官布蘭（Matthew Brann）指，特朗普團隊的指控純粹是推測，並強調法院無權違反憲法。

布蘭解釋指：

「在美國，這不能成為剝奪每名選民的權利是正當的理由，更不用說對於人口第六大州的選民。我們的人民，法律和機構要求更多。」 （In the United States of America, this cannot justify the disenfranchisement of a single voter, let alone all the voters of its sixth most populated state. Our people, laws, and institutions demand more. ）

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在法官駁回訴訟後，共和黨參議員圖米（Pat Toomey）祝賀民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選。圖米的做法與共和黨的立場不一。特朗普私人律師朱利安尼和團隊已揚言將就法官的駁回提出上訴。

責任編輯：林嘉莉