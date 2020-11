【美國大選】特朗普賓夕法尼亞訴訟遭駁回 法官指論證牽強

美國大選結果幾乎塵埃落定,美國總統特朗普在多州發起法律訴訟,力爭改變美國大選結果。不過,在美國大選的關鍵搖擺州分賓夕法尼亞州(20張選舉人票),當地聯邦法官駁回特朗普團隊的訴訟。法官指,特朗普希望推翻數百萬張郵寄選票的論證牽強。

賓夕法尼亞州會在當地時間宣布正式結果,拜登在該州領先超過81,000票。特朗普團隊提出訴訟,指賓夕法尼亞州部份縣容許選民在郵寄選票作修改,指責民主黨籍的州務卿在處理郵寄選票的手法上不公平,故希望推翻數百萬張郵寄選票的結果。

佐治亞州宣布拜登勝出 28年來民主黨首次勝出 【下一頁】

地方法院法官布蘭(Matthew Brann)指,特朗普團隊的指控純粹是推測,並強調法院無權違反憲法。

布蘭解釋指:

「在美國,這不能成為剝奪每名選民的權利是正當的理由,更不用說對於人口第六大州的選民。我們的人民,法律和機構要求更多。」

(In the United States of America, this cannot justify the disenfranchisement of a single voter, let alone all the voters of its sixth most populated state. Our people, laws, and institutions demand more. )