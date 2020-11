【新冠藥物】曾醫好特朗普 雞尾酒療法獲美國緊急授權

美國疫情嚴峻之際,繼輝瑞疫苗及Moderna疫苗報喜後,美國藥廠再生元(Regeneron)研發的新冠肺炎抗體藥物亦有好消息,美國食物及藥物管理局(FDA)已緊急授權其雞尾酒抗體療法。美國總統特朗普今年10月確診新冠肺炎時,亦有使用過此雞尾酒抗體療法,更吹捧其為「神藥」。

再生元與瑞士製藥公司羅氏(Roche)合作研發實驗性雞尾酒抗體療法,取名為REGN-COV2。早期臨床研究顯示,此療法可減少病毒數量及與肺部相關的損傷。

再生元的療法,包含casirivimab及imdevimab兩種單株抗體 (Monoclonal antibody),以模仿人體自然防禦系統,避免患者出現嚴重症狀,而非等待抗體自行產生免疫反應。FDA指出,此療法可用以治療出現輕度至中度症狀的成年人、65歲或以上長者,慢性疾病患者以及有機會發展為重症患者的高風險兒童患者。

FDA局長哈恩(Stephen Hahn)指:

「這場史無前例的疫情大流行之際,FDA仍致力於促進國家公共衛生。授權這些單株抗體療法,或能夠避免門診病人住院,並減輕醫療系統的負擔。」

(The FDA remains committed to advancing the nation’s public health during this unprecedented pandemic. Authorizing these monoclonal antibody therapies may help outpatients avoid hospitalization and alleviate the burden on our health care system.)