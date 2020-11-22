【G20峰會】特朗普冀疫苗注射「美國優先」　習近平倡用「國際健康碼」

二十國集團領導人峰會（G20）上周六（21日）揭幕，因疫情影響，改以視像形式舉行，多國領袖呼籲要公平分配疫苗。東道主沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）致詞時說，各國要致力讓所有人都可負擔，而且公平地獲得疫苗，並且要盡最大努力克服當前危機，繼續為世界經濟實現強勁、可持續和包容性增長奠定基礎。

國家主席習近平發言說，中方願同各國加強合作，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，並支持世衞組織協調整合資源，公平有效分配疫苗。他又提出建立基於核酸檢測結果，以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

外電報道指，特朗普（Donald Trump）說，當地藥廠成功研製疫苗，有賴政府的疫苗開發計劃，希望美國人率先接種疫苗，又提到在自己任內，無論是經濟，抑或抗疫的表現都非常好，期望再與各國長期合作。據報他發表講話後，沒有出席應對疫情會議，反而前往弗吉尼亞打高爾夫球。

【美國經濟】憂疫情嚴峻 摩通料美國GDP明年首季收縮1%【下一頁】

值得留意的是，美國疫情近期持續惡化，摩根大通上周五（20日）發報告指，鑑於新增確診數字不斷上升，美國部分地區將收緊封鎖措施，料明年首季經濟可能按年萎縮1%。

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