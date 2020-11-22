【第四波疫情】本港新增71宗確診個案　陳肇始：確診者可獲5000元津貼、毋須資產審查

▲ 確診個案不斷攀升，消息指今日（22日）新增71宗確診個案。

新冠肺炎疫情反覆不斷，近日本港確診個案不斷攀升。消息指今日（22日）新增71宗確診個案，為過去3個月內單日確診數字新高。食物及衛生局局長陳肇始表示，檢測後確診而又有需要的人士，在毋須資產審查下，可獲5000元津貼。

陳肇始認為，基層市民對強制檢測會有所卻步，擔心確診後會影響生計，故當局為確診者提供一筆過5000元津貼，勞工及福利局敲定細節後盡快公布。

另外，跳舞群組再多21宗確診個案。政府於今日（22日）首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於11月24日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。

陳肇始表示，衞生防護中心一直追蹤到過有關地方的人士，若發現有人沒有接受檢測，可能會被檢控。

相關文章：【旅遊氣泡】香港疫情反彈「旅遊氣泡」順延 防疫措施概念股又炒起？

【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案 一文看清最新疫廈資料（不斷更新）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：謝卓榮