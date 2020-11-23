【樓市現象】趁施政報告公佈前趕入市 家長680萬買定東堤灣畔2房比仔女

特首將於下周三（25日）公布施政報告，市場憧憬施政報告或再有利好樓市措施，甚至有望放寬辣招，未來樓市氣氛可能會熾熱，剛過去的周末（21日至22日）有買家特地趁施政報告公布前率先入市。日前有買家斥資680萬元購入東涌東堤灣畔一個2房單位收租，也有租客入市，斥1,230萬元購入馬鞍山海典灣。

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美聯物業高級營業經理張少勛表示，東堤灣畔2座中層B室，2房間隔，實用面積約536平方呎，向南望開揚景。張少勛表示，由於屋苑鄰近港鐵東涌站，鄰近亦有大型商場配套，原業主叫價約700萬元放售單位，吸引外區客洽商承接，計劃租出單位收租，日後再給予子女自用。雙方議價後終以680萬元成交，折合實用呎價約12,687元。資料顯示，原業主於1999年5月以約227萬元購入上址，持貨至今轉手帳面獲利453萬元，物業升值近2倍。

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此外，一名早年售出自住單位，現時於馬鞍山居住的租客，剛斥資1,230萬元購入馬鞍山海典灣低層3房套單位自住。美聯物業高級分區營業經理陳少鴻表示，單位為海典灣2座低層B室，3房套連儲物室間隔，實用面積約783平方呎，向東北享全海景。陳少鴻稱，買家早年售出自住單位後，一直租住區內物業，有見政府即將公佈施政報告，為免樓市升溫錯失入市機會，無睇樓之下火速承接上址。原業主因計劃移民，早前叫價約1,250萬元放售單位，議價後終以1,230萬元成交，減幅約20萬元或約2%，折合實用呎價約15,709元。

資料顯示，原業主於2007年10月以約498萬元購入上址，現沽出帳面獲利約732萬元，期間物業升值逾1.4倍。

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記者：陳詠妍