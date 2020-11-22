【樓市熱話】第四波疫情爆發　網民：樓價又會有影響？

本港疫情反彈，港大微生物學系講座教授袁國勇說，第四波疫情已經開始，相信是由尼泊爾輸入個案所引發。不過，樓市似乎未見影響，據美聯物業分行統計，本周末（11月21日至11月22日） 15個指標屋苑預約睇樓量，約錄522組客，較上週末同期升約3.6%，亦是年初本港疫情以來，錄得最多預約睇樓量的一周。

此外，發展商繼續推售新盤，舉例說，五礦地產（00230）油塘蔚藍東岸公布首張價單，涉及138伙，以最高折扣率計，最平一伙為3座5樓J室，實用面積271平方呎，折實價只約489.53萬元。雖然新盤照推，睇樓量沒有大減，但部分地區出現低價成交，其中新蒲崗譽．港灣一個兩房戶，以918萬元易手，創今年新低價。

【示範單位】油塘蔚藍東岸登場 發展商：不起劏房、納米房【下一頁】

【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤 發展商：比同區現樓平三成【下一頁】

有網民在討論區發帖指，發展商原預計，新年後可以通關，國內買家重臨，但現爆發第四波疫情，樓價難大升，又指實體經濟繼續差，預計年尾無法通關的話，很多公司會結業，帶動失業率上升，終致需求進一步減少。

其他網民回應：

影響極咪幾巴仙，好難有大影響

之前第2，第3波咪樓照賣，舞照跳

由第一波說會跌，跌到現在跌了幾多

疫情最多玩幾個月，香港人想樓已經幾十年，根本影響極微，可以忽略不計

好現實的問題, 疫情已將接近一年, 樓價如何? 大眾市民心中有數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機