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【新冠肺炎】消息指本港周日新增71宗確診個案

環球政經 13:34 2020/11/22

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本港近期疫情再有升溫跡象，進入第四波疫情，有消息指周日（22日）新增71宗確診個案，續創過去三個月內最高單日新增確診案例數。

本周六（21日）則新增43宗確診個案，當中７宗屬輸入個案，13宗本地不明源頭感染。另外有21宗本地個案涉及Starlight Dance Club「跳舞群組」，政府已經強制要求於本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須在本周二（24日）或之前接受強制檢測。

【新冠肺炎】政府刊憲強制要求曾到14間跳舞場所人士周二前檢測【下一頁

另外由於本港疫情急速惡化，原定於周日實施的「旅遊氣泡」計劃暫時押後，預計將會延遲兩星期。商務及經濟發展局局長邱騰華認為，這是「負責任」的做法，可以降低對旅客帶來不便。他指兩地政府會保持緊密溝通，直至下月初再就啟航日期作公布。

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