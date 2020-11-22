【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？

市場狂搶新盤之際，被稱為「樓市大好友」的前行政會議成員林奮強，則趁機沽售大埔洋房，帳面勁賺1,208萬元離場。值得留意的是，林奮強已是年內第二次沽貨，套現逾5,300萬元，而他過去數次出貨，都是樓市出現危機之時。

市場消息指，大埔聚豪天下單號屋，實用面積2,706平方呎，原叫價3,000萬元，終以2,768萬元易手，實用呎價10,229元。資料顯示，興佳發展有限公司於2004年以約1,560萬元購入上址，公司董事包括林奮強及其妻蘇載玓。

林奮強沽擎天半島 帳面勁賺1935萬【下一頁】

計及上址聚豪天下，林奮強年內已兩度沽貨，今年3月疫情爆發初期，他以約2,600萬元，沽出九龍站擎天半島一個3房單位，持貨16年，帳面賺1,935萬元。事實上，林奮強曾任地產分析員，多次準確預測樓市走勢，成功低買高賣物業致富，而過去數次出貨均為樓市出現危機之時，如上述擎天半島。此外，2008年金融海嘯後，他亦連沽3幢聚豪天下洋房，套現約6,260萬元，全部賺錢離場。

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