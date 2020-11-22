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【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租

股樓投資 11:34 2020/11/22

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住宅租金持續受壓，即使是市區靚盤，業主也要以低市價出租單位，以南昌站匯璽II 為例，近期接連錄得低市價的租賃成交。事實上，據美聯統計，私人住宅租金連跌兩個月，以今年首10個月計，租金累跌約4.8%。

香港置業文華說，南昌站匯璽II 3B座極高層A室，向西望維港景，兩房間隔，實用面積449平方呎，月租原叫價25,500元，業主放租約一個月後，獲區內客接洽，議價後減價約1,000元，以約24,500元租出，實用呎租約54.6元，低市價約半成。

據悉，新租客為夫婦，心儀單位望全海景，景觀吸引，故睇樓一次後，即拍板承租。資料顯示，業主於2018年1月以1,313.9萬元購入上述單位，以月租24,500元計，現享2.2厘的租金回報。

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撰文 : 黄卓賢

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