【新冠肺炎】政府刊憲強制要求曾到14間跳舞場所人士周二前檢測

本港疫情近期有反彈跡象，本周六（21日）新增43宗確診個案，為近3個月單日最高，７宗輸入個案，13宗本地不明源頭感染。另外有21宗本地個案涉及Starlight Dance Club「跳舞群組」。政府於今早刊憲，公告首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須在本周二（24日）或之前接受強制檢測。

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受檢人士可到4間社區檢測中心接受檢測服務，相關檢測費用可獲豁免；或於醫管局47間指定診所索取深喉唾液測試樣本收集包；或到醫管局普通科門診或急症室等醫療設施；或選擇自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測。政府要求，受檢人士必須於本月27日（周五）或之前，以電話、傳真或電郵方式，向政府報告檢測結果或提交檢測報告。

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食物及衞生局發言人稱，本地疫情急速惡化，近日與跳舞活動及場所相關的群組確診個案數目不斷大幅颷升，涉及確診個案分布全港各區，部分人士並沒有病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈，並表示正全力追蹤曾到過有關跳舞場所並可能受感染人士。

另外政府稱將會為本地感染確診的市民提供5千元的一次性津貼，詳情稍後會由勞工及福利局公布。

14間指明跳舞場所名單:

1.Chassé (灣仔軒尼詩道W SQUARE 6樓)

2.Dance Concept (灣仔灣仔道佳誠大廈7樓）

3.Dance Culture (銅鑼灣謝斐道金利文廣場20樓)

4.香港明星舞蹈藝術學校 (銅鑼灣謝斐道金利文廣場6樓)

5.Danzstage Dance studio (銅鑼灣電氣道148號20樓)

6.Green Apple International Dance school (將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下)

7.Heavenly Dance (上環德輔道西9號8樓)

8.新光宴會廳 (新蒲崗寧遠街越秀廣場5樓)

9.金麗會 (旺角金雞廣場3樓)

10.美德會 (深水埗大南西街百福工業大廈2樓)

11.More Dance fame (灣仔謝斐道中望商業中心5樓)

12.百樂會懷舊歌舞 (尖沙咀加拿分道國際商業信貸銀行大廈9層)

13.Shining Star Dance studio (北角英皇道聯合出版大廈22樓)

14.Starlight Dance Club (灣仔駱克道三湘大廈32樓)

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