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【債務危機】內房福晟陷財困　何文田新盤滯銷　商廈蝕3億都照賣

股樓投資 10:25 2020/11/22

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中國政府近期加強監管，限制企業發債，惟部分公司資金緊張，個別更有債務違約風險。舉例說，內地民企福建福晟集團早前爆出，未能支付旗下債券本金及利息。值得留意的是，市場消息指，同系在港上市的福晟國際（0627）最近以蝕讓價10.3億元，出售九龍灣企業廣場三期多層樓面，賬面蝕3億元。

市場消息指，上述放售物業為九龍灣企業廣場三期41、43、45、47及49樓全層，連車位及廣告招牌位等，現以10.3億元放售。資料顯示，福晟國際於2017年以約13.3億元，向豐泰地產及資本策略購入。換言之，福晟國際持貨短短3年，現倒蝕3億元，帳面慘蝕逾兩成。

除了寫字樓，福晟國際在港亦有發展住宅，惟銷情一般。據成交記錄冊資料，旗下何文田喇沙利道6號晟林，去年11月開售，提供79伙單位，現暫沽21伙。據地產代理透露，發展商已支付有關佣金，但未有最新銷售部署。

福晟集團披露，其於2018年11月發行債券「18福晟02」，規模10億元人民幣，債券期限為3年，本應於11月19日支付本金及債券利息，合計6.31億元人民幣，惟至今尚未支付。集團稱，將積極籌措資金，爭取盡早完成支付。

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撰文 : 黄卓賢

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