  • 26°C
香港時間 : 20201122日 (日) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】推特：明年1月總統就職日　將美國總統官方帳號轉予拜登

環球政經 10:23 2020/11/22

分享：

美國大選結果已經塵埃落定，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）料將成為新一任美國總統。美國社交網站推特（TWTR）本周五（20日）表示，儘管特朗普（Donald Trump）仍未承認敗選，明年1月20日總統就職日就職後，會把美國總統的官方推特帳號（@POTUS）的權限轉予拜登使用。

@POTUS是美國總統專屬的推特帳號，不過特朗普在任期內並沒有使用官方帳號，而是選擇使用自己的推特帳號@realDonaldTrump，他本人的帳號就有逾8,800萬追隨者。

@POTUS是美國總統專屬的推特帳號

推特公司表示，除了總統的官方推特帳號外，白宮（@whitehouse）、副總統（@VP）和第一夫人（@FLOTUS）等官方帳號也將會在同日轉移。目前該公司正在與美國國家檔案和記錄管理局（NARA）密切協商，以便完成帳號的移交。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

特朗普 白宮 美國民主黨 拜登 美國

上一篇文章

【債務危機】內房福晟陷財困　何文田新盤滯銷　商廈蝕3億都照賣

下一篇文章

【美國經濟】憂疫情嚴峻　摩通料美國GDP明年首季收縮1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房