【美國大選】推特：明年1月總統就職日　將美國總統官方帳號轉予拜登

美國大選結果已經塵埃落定，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）料將成為新一任美國總統。美國社交網站推特（TWTR）本周五（20日）表示，儘管特朗普（Donald Trump）仍未承認敗選，明年1月20日總統就職日就職後，會把美國總統的官方推特帳號（@POTUS）的權限轉予拜登使用。

@POTUS是美國總統專屬的推特帳號，不過特朗普在任期內並沒有使用官方帳號，而是選擇使用自己的推特帳號@realDonaldTrump，他本人的帳號就有逾8,800萬追隨者。

▲ @POTUS是美國總統專屬的推特帳號

推特公司表示，除了總統的官方推特帳號外，白宮（@whitehouse）、副總統（@VP）和第一夫人（@FLOTUS）等官方帳號也將會在同日轉移。目前該公司正在與美國國家檔案和記錄管理局（NARA）密切協商，以便完成帳號的移交。

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