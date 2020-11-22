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【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股

新股IPO 09:41 2020/11/22

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新股市場轉趨火熱，於未來一周，恒大物業、京東健康、藍月亮等焦點新股將啟動招股程序，合共集資超過700億港元。據外電報道，再有多間公司已通過上市聆訊，當中包括潮流玩具商泡泡瑪特，並於本周起進行投資者教育。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

恒大物業周一招股

於周一招股的恒大物業計劃集資最少20億美元（約156億港元），外電報道指，恒大物業計劃以2021年20.5倍至23.5倍市盈率發行15%的股份，市值高達133億美元（約1,037億港元），並計劃出售一半集資總額予基石投資者。

接力招股的還包括京東健康、藍月亮、華潤萬象生活、佳源服務、短視頻營銷方案服務商Netjoy、內房領地，集資最少達700億元。

另外，遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥已於上周四通過了上市聆訊，並計劃下周一啟動上市前路演，3隻新股合共集資額為9億美元（約70.2億港元）。

泡泡瑪特主要銷售潮流玩具

其中，泡泡瑪特計劃集資2億至3億美元（最多23.4億元）。聯席保薦人為摩根士丹利、中信里昂證券。公司2010年成立，主要銷售潮流玩具、電子及美粧產品，並自行設計「盲盒」玩具。

泡泡瑪特目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。截至去年全年，純利錄4.51億元人民幣，按年增3.5倍；收入按年2.27倍至16.8億元人民幣，主要收入來源來自零售店及綫上渠道。

另外，內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥計劃集資最多3億美元（約23.4億港元）。摩根士丹利、美銀、及中信里昂為聯席保薦人。

【新股IPO】內房領地集資約15.6億　最快月底招股

【新股IPO】德琪醫藥6996首掛升1.1%一手賺100元 「中國將成美國後第二個世界藥房」

作者：謝卓榮

香港股票 IPO 中國恒大（03333） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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