【美國經濟】憂疫情嚴峻　摩通料美國GDP明年首季收縮1%

美國疫情近期持續惡化，摩根大通本周五（20日）發報告指，鑑於新冠肺炎新增確診病例數字不斷上升，美國部分地區將收緊封鎖措施，料明年首季經濟可能錄得1%按年萎縮。

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今年受疫情封城重擊，美國第2季度GDP修正數據錄得31.7%下跌，是有史以來最大季度跌幅，隨後在7月經濟重啟刺激下，美國第3季GDP反彈33.1%。雖然現時疫情嚴峻，不過摩通仍然預期第4季經濟可增長2.8%，然後於明年首季度再跌入負至，料將收縮1%。

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摩根大通多位經濟學家在報告中寫到 ：「美國經濟在第3季大幅復甦，主要歸功於各州經濟重啟，如今疫情再度升溫，經濟動能隨之消退，取而代之的是各州逐步收緊封城措施所帶來的經濟逆風。」

不過摩通亦認為，如新冠疫苗進展順利將帶動經濟擴張，另外當局或將於明年初推出規模逾1萬億美元的紓困計劃，可進一步推動經濟增長，料明年第2季及第3季，美國經濟分別有望擴張4.5%與6.5%。

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