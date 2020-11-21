【中國經濟】中國首富換人? 農夫山泉創辦人身家豐厚

阿里巴巴（09988）創辦人馬雲因打開了中國網購及科技發展的新一頁，稱霸中國首富多年，但最近似乎要換位。

隨農夫山泉（09633）的上市和股價的上漲，其創始人鍾遂輝的財富增加了，持有農夫山泉的84.4％。以8日每股39.8港元的開盤價計算，這部分財富為3758.63億港元。如果粗略計算鍾遂輝所持有的A股公司萬泰生物74％的股份所對應的市值。

馬化騰的個人財富為3,850億，馬雲的個人資產為3,430億，鍾睒睒的財富比馬雲多570億。根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的領導地位。

以2019年零售額計，其在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位，鍾睒睒的整體身家超4,000億元，已成功超過馬雲馬化騰，躋身中國第一大富豪。

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