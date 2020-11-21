【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】年滿12歳便可把自己「售出」 摩洛哥的「新娘集市」

柏柏爾族的傳統文化，是男尊女卑，男性外出工作，女性主要負責日常起居飲食及照顧小朋友。有些時候，見到穆罕默德的妹妹(Khadija)在家幫忙料理家務，沒有機會接觸到其他異性或到外面遊玩，日日如事，不苦悶嗎? 若是我這樣生活，可能會瘋癲了。

有次按不住了問穆罕默德，為何他的妹妹可以終日待在家裏呢? 她如何結識異性? 如何結緍呢?

他說，柏柏爾族的女性當適婚年齡，父母幫女兒選擇合適的老公，並安排在家裏見面認識（即相親），如果大家見面後「互生情愫」，就繼續交往，當然只限在家裏見面吧。這段時間維持約2至3個月，男方就可以女家提出結婚。婚姻如此簡單，這個年代，婚姻由父母決定?!

不過，舉辦婚禮就不像從前三日三夜那般複雜，現只須一天完成儀式；但新娘在婚禮的前一天晚上，家裏的女性 幫準新娘的手繪畫美麗的紋身圖案，如意「祝福」。而結婚當天，主人家會提供全日飲食，給到來祝賀的親朋戚友，並配上傳統的摩洛哥音樂，場面非常熱鬧。

我問穆罕默德，摩洛哥是否仍有「新娘集市」? 他說：這是柏柏爾族傳統習俗，每年9月份舉辦的，不管是未婚或離婚，也可在父母的陪同下參加「新娘集市」。

按照當地法律，柏柏爾族的女孩年滿12歳，便可以參加「新娘集市」將自己售出，如果男方遇上合意女孩可即與女方家人提親，但必須滿16歳方可以結婚。我聽後非常好奇，這樣的買賣婚姻可信嗎? 這是傳統習俗，不是強制性迫女孩參加，因為，有些家庭生活困苦或離婚等的女性，希望藉此找到好老公，女性只須在家裏相夫教子，再不須擔憂三餐的生活，各取所需吧!

香港的女性多麼的幸福! 慶幸自己生於香港長於香港。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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