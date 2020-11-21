  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (六) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】年滿12歳便可把自己「售出」 摩洛哥的「新娘集市」

名人薈萃 22:23 2020/11/21

分享：

 

柏柏爾族的傳統文化，是男尊女卑，男性外出工作，女性主要負責日常起居飲食及照顧小朋友。有些時候，見到穆罕默德的妹妹(Khadija)在家幫忙料理家務，沒有機會接觸到其他異性或到外面遊玩，日日如事，不苦悶嗎? 若是我這樣生活，可能會瘋癲了。

有次按不住了問穆罕默德，為何他的妹妹可以終日待在家裏呢? 她如何結識異性? 如何結緍呢?

他說，柏柏爾族的女性當適婚年齡，父母幫女兒選擇合適的老公，並安排在家裏見面認識（即相親），如果大家見面後「互生情愫」，就繼續交往，當然只限在家裏見面吧。這段時間維持約2至3個月，男方就可以女家提出結婚。婚姻如此簡單，這個年代，婚姻由父母決定?!

不過，舉辦婚禮就不像從前三日三夜那般複雜，現只須一天完成儀式；但新娘在婚禮的前一天晚上，家裏的女性 幫準新娘的手繪畫美麗的紋身圖案，如意「祝福」。而結婚當天，主人家會提供全日飲食，給到來祝賀的親朋戚友，並配上傳統的摩洛哥音樂，場面非常熱鬧。

我問穆罕默德，摩洛哥是否仍有「新娘集市」? 他說：這是柏柏爾族傳統習俗，每年9月份舉辦的，不管是未婚或離婚，也可在父母的陪同下參加「新娘集市」。

按照當地法律，柏柏爾族的女孩年滿12歳，便可以參加「新娘集市」將自己售出，如果男方遇上合意女孩可即與女方家人提親，但必須滿16歳方可以結婚。我聽後非常好奇，這樣的買賣婚姻可信嗎? 這是傳統習俗，不是強制性迫女孩參加，因為，有些家庭生活困苦或離婚等的女性，希望藉此找到好老公，女性只須在家裏相夫教子，再不須擔憂三餐的生活，各取所需吧!

香港的女性多麼的幸福! 慶幸自己生於香港長於香港。

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

上一篇文章

【中國經濟】中國首富要換人?

下一篇文章

【股樓投資】撤辣的藝術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成