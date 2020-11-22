【美股分析】分析師：Snap未來5年市值將翻兩倍　有望成為下一個Facebook？

美國社交軟件Snapchat的母公司Snap (SNAP) 上月業績期前股價飆升，本周五（29日）股價收報44.2美元，年內已經大升近1.6倍。有分析師認為，Snap的營收動力強勁，預計Snap未來幾年內市值將大幅提升。

▲ Snap股價年內已經升近1.6倍（圖片來源：Investing.com）

Loop Capital的市場分析師Rob Sanderson預期，Snap市值有望在5年內達2,000億美元，前提是該公司能像Facebook上市早期一樣營收能力改善，Snap目前市值約660億美元。另外Sanderson預期， Snap到2027年營收可望從今年的25億美元增至190億美元。

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另外，Sanderson表示，如果Snap的北美用戶數量從9000萬增加到1.07億，國際用戶數量從1.59億增加一倍，達到3.06億，那麼到2027年，該公司的廣告收入將達到250億美元。

分析還指Snap的營收成本，主要是向雲端服務供應商支付基礎設施相關費用，因此Sanderson認為Snap未來有潛力隨著業務的增長而獲得槓桿作用，他認為只要該公司繼續擴大業務獲利能力，並實現穩定的用戶增長，投資者就將相信其獲利能力。

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