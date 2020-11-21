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富時羅素全球股票指數調整　思摩爾、泰格醫藥獲納入大型股指數

股市 19:44 2020/11/21

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富時全球股票指數系列（GEIS）納入多家中港上市企業。

全球指數公司富時羅素（FTSE Russell）公布最新調整結果，旗下富時全球股票指數系列（GEIS）納入多家中港上市企業，包括港股的海普瑞、美股的理想汽車等。另外，美的、大族激光、索菲亞可投空間調整。今年以來北上資金淨流入超1200億元。

大型股指數納入了5家中國企業，包括在港上市的思摩爾國際 （06969） 、泰格醫藥 （03347） ，以及在美上市的理想汽車（美︰LI）、金山雲（美︰KC）、達達集團（美︰DADA）。

中型股指數則新增了2家中國公司，包括國聯證券 （01456） A股；海普瑞 （09989） H股。小型股則新增3家中國公司，包括港股的康方生物 （09926） 、移卡 （09923） 和祖龍娛樂 （09990）

微型股則新增11家中國企業，包括9只港股，永泰生物 （06978） 、鳳祥股份 （09977） 、金融街物業 （01502） 、開拓藥業 （09939） 、弘陽服務 （01971） 、嘉興燃氣 （09908） 、宏力醫療管理 （09906） 、新娛科控股 （06933） 、力天影業 （09958） ；中概股趣活科技（美︰QH）和藍城兄弟（美︰BLCT）。

今次剔除的個股當中，並不涉及任何中國公司。

富時羅素表示，季度審查變更結果將在今年12月21日生效，即12月18日收市後進行調整。今次公布的只屬初步名單，未來或會有調整。

相關文章︰【2021展望】瑞銀料明年全球股市上揚　看好周期性科技股及補漲股

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編輯︰侯景成

香港股票 美股 國聯證券（01456） 泰格醫藥（03347） 嘉興燃氣（09908） 新娛科控股（06933） 祖龍娛樂（09990） 鳳祥股份（09977） 思摩爾國際（06969） 海普瑞（09989）

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