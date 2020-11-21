富時羅素全球股票指數調整　思摩爾、泰格醫藥獲納入大型股指數

▲ 富時全球股票指數系列（GEIS）納入多家中港上市企業。

全球指數公司富時羅素（FTSE Russell）公布最新調整結果，旗下富時全球股票指數系列（GEIS）納入多家中港上市企業，包括港股的海普瑞、美股的理想汽車等。另外，美的、大族激光、索菲亞可投空間調整。今年以來北上資金淨流入超1200億元。

大型股指數納入了5家中國企業，包括在港上市的思摩爾國際 （06969） 、泰格醫藥 （03347） ，以及在美上市的理想汽車（美︰LI）、金山雲（美︰KC）、達達集團（美︰DADA）。

中型股指數則新增了2家中國公司，包括國聯證券 （01456） A股；海普瑞 （09989） H股。小型股則新增3家中國公司，包括港股的康方生物 （09926） 、移卡 （09923） 和祖龍娛樂 （09990） 。

微型股則新增11家中國企業，包括9只港股，永泰生物 （06978） 、鳳祥股份 （09977） 、金融街物業 （01502） 、開拓藥業 （09939） 、弘陽服務 （01971） 、嘉興燃氣 （09908） 、宏力醫療管理 （09906） 、新娛科控股 （06933） 、力天影業 （09958） ；中概股趣活科技（美︰QH）和藍城兄弟（美︰BLCT）。

今次剔除的個股當中，並不涉及任何中國公司。

富時羅素表示，季度審查變更結果將在今年12月21日生效，即12月18日收市後進行調整。今次公布的只屬初步名單，未來或會有調整。

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編輯︰侯景成