【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」

Tesla(美︰TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)素有「科技狂人」之稱,在入股電動車公司Tesla之前,他已創立了太空探索公司SpaceX,並以實現人類移民火星為最終目標。據他本人表示,為了獻身火星及地球,房產只會成為負累。當時外界對馬斯克的說法亦半信半疑。然而,隨着時間推移,馬斯克亦逐步「找數」,賣出房產兌現當初的承諾。

受疫情影響,不少人都因為無法到出國旅遊而感到失望,但馬斯克的「外遊目的地」更是非比尋常,火星才是他的目標。今年5月,他在社交網絡上表達了自己打算「一屋不留」的意願,打算「獻身火星及地球」(Devoting myself to Mars and Earth)。雖然馬斯克旗下公司當中,Tesla更具名氣,但他似乎對於SpaceX有更大熱誠。

點擊下圖查看馬斯克出售的豪宅

▲ 馬斯克的此前共有7項物業,其中有5項物業位於洛杉磯貝沙灣 (Bel Air),圖4處物業原為馬斯克所有。



▲ 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。

▲ 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。

▲ 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。

▲ 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。

▲ 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。

▲ 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。

▲ 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。

據此前消息,馬斯克的7項物業當中,其中兩家於5月初開始出售,均位於加州洛杉磯貝沙灣,一間報價3000萬美元,佔地16,251平方呎的地產,有7間臥室和11個浴室。據報由網易 (09999) 主席丁磊以2900萬美元接手。

另一間是美國傳奇演員Gene Wilder的故居,佔地2800平方呎的豪宅,標價950萬美元。

其後,他更打包出售另外4間位於洛杉磯的房子,並且另外放售位於三藩市Hillsborough的莊園。

馬斯克亦解釋了自己出售豪宅的舉動,稱自已不是為了現金,而是因為有形資產只會成為負累。

以下為馬斯克售予丁磊的豪宅

▲ 據報丁磊以2900萬美元入手馬斯克其中一所豪宅。

▲ 該物業達16251平方呎。

▲ 附有室外泳池,面積不小。

▲ 游泳池旁邊亦有休憩場地。

▲ 游泳池旁邊亦有休憩場地。

▲ 另設有球場,可用於網球等活動。

▲ 物業設有6間臥室,11間浴室,一個兩層樓的圖書館。

相關文章︰【美股焦點】小鵬汽車宣布自動駕駛體系升級 遭Tesla馬斯克嘲諷︰是我們的舊版軟件

【Tesla】Tesla馬斯克或確診新冠肺炎 4次檢測2次呈陽性(第二版)

Tesla只是副業?馬斯克專注「太空移民」、「植腦晶片」身兼3家科企舵手

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員,即時接收最精準的財經及時事新聞,多款迎新禮物任你選!https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻,逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出,立即收看!

編輯︰侯景成