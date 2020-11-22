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【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」

Hot Talk 09:00 2020/11/22

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Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）素有「科技狂人」之稱，在入股電動車公司Tesla之前，他已創立了太空探索公司SpaceX，並以實現人類移民火星為最終目標。據他本人表示，為了獻身火星及地球，房產只會成為負累。當時外界對馬斯克的說法亦半信半疑。然而，隨着時間推移，馬斯克亦逐步「找數」，賣出房產兌現當初的承諾。

受疫情影響，不少人都因為無法到出國旅遊而感到失望，但馬斯克的「外遊目的地」更是非比尋常，火星才是他的目標。今年5月，他在社交網絡上表達了自己打算「一屋不留」的意願，打算「獻身火星及地球」（Devoting myself to Mars and Earth）。雖然馬斯克旗下公司當中，Tesla更具名氣，但他似乎對於SpaceX有更大熱誠。

點擊下圖查看馬斯克出售的豪宅

  • 馬斯克的此前共有7項物業，其中有5項物業位於洛杉磯貝沙灣 (Bel Air)，圖4處物業原為馬斯克所有。
  • 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。
  • 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。
  • 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。
  • 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。
  • 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。
  • 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。
  • 馬斯克此前已將其多項物業打包出售。

據此前消息，馬斯克的7項物業當中，其中兩家於5月初開始出售，均位於加州洛杉磯貝沙灣，一間報價3000萬美元，佔地16,251平方呎的地產，有7間臥室和11個浴室。據報由網易 （09999） 主席丁磊以2900萬美元接手。

另一間是美國傳奇演員Gene Wilder的故居，佔地2800平方呎的豪宅，標價950萬美元。

其後，他更打包出售另外4間位於洛杉磯的房子，並且另外放售位於三藩市Hillsborough的莊園。

馬斯克亦解釋了自己出售豪宅的舉動，稱自已不是為了現金，而是因為有形資產只會成為負累。

 

以下為馬斯克售予丁磊的豪宅

  • 據報丁磊以2900萬美元入手馬斯克其中一所豪宅。
  • 該物業達16251平方呎。
  • 附有室外泳池，面積不小。
  • 游泳池旁邊亦有休憩場地。
  • 游泳池旁邊亦有休憩場地。
  • 另設有球場，可用於網球等活動。
  • 物業設有6間臥室，11間浴室，一個兩層樓的圖書館。

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編輯︰侯景成

 

 

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 豪宅 移民 馬斯克 Tesla SpaceX 地球 火星

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