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【旅遊氣泡】未實施先剎停 旅遊氣泡延遲兩星期

環球政經 17:28 2020/11/21

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港府早前與新加坡方面達成協議，明日起（22日）實施旅遊氣泡計劃，旅客只要於出發前72小時內接受兩地互認的病毒測試，並取得陰性結果，在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區，及乘搭專屬航班，抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排。

但本港疫情急速惡化，今日新增43宗確診個案，36宗屬本地感染，13宗屬源頭不明，另有逾60宗初步確診個案。商務及經濟發展局局長邱騰華於5時見記者，公布原定明日啟航的旅遊氣泡航班將會告吹，旅遊氣泡將會暫時延遲兩星期。

【新冠肺炎】疫情反彈 今日初步陽性個案逾60宗，詳情請按見下頁

邱騰華指，由於計劃屬於雙邊安排，要檢視兩地疫情防控的進展，本港與新加坡會保持互相通報機制，強調押後啟動旅遊氣泡是負責任的決定。至於兩星期後會否恢復航班往來，他表明會盡量減低以旅遊氣泡出行旅客的不便，會在12月初再審視情況，才決定正式開通日期。

在本港感染個案回升之際，新加坡民航局今早已修訂對旅遊氣泡的本港旅客要求，她們在抵達後，須在機場接受新冠病毒檢測，旅客必須在酒店或住所隔離，等待檢測報告，約需時6至8小時。亦須從機場搭乘私人交通、的士或私召車到已申報的住處。但現時本港則宣布延遲計劃開通日期。

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記者：葉志偉

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