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【新冠肺炎】加拿大多倫多封城28日 料年底單日新增6萬宗

環球社會熱點 17:17 2020/11/21

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加拿大安大略省（Ontario）最大城市多倫多及大部分市郊將於當地周一（23日）起，封城最少28天。

加拿大新型冠狀病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，多倫多所屬州省份、人口最多的安大略省（Ontario）累計超過10萬人確診，省長宣布收緊防疫措施，最大城市多倫多及大部分市郊，自當地周一（23日）起，封城最少28天。

加拿大累積有32萬宗確診病例，過去一星期平均每日新增近4800人確診。在安大略省，20日新增1,418宗確診個案，8宗死亡病例。單日確診案例數從一周平均每天錄得1,369宗上升至1,373宗。

【歐洲疫情】英格蘭解封無望 德國無意停課【下一頁】

將實施的封鎖禁令包括，禁止室內私人聚會，室外聚會、宗教儀式、婚禮及葬禮最多只可10人參與。餐廳禁止堂食，理髮店、其他個人護理場所、健身室及賭場關閉，學校就會保持開放，公立學校不停課，但專上院校要改為網上授課。

傳染病專家博戈克（Isaac Bogoch）稱，魁北克省（Quebec）省部分地區，以及埃德蒙頓市（Edmonton）、皮爾區（Peel）和斯卡伯勒（Scarborough）出現醫院病房及深切治療部爆滿的情況。

總理杜魯多較早時警告，如果不採取措施遏止病毒傳播，估計到12月底，單日新病例將激增至6萬宗。

【瑞德西韋】世衛稱無效促停用 美國FDA上月批准使用【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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