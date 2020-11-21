【新冠肺炎】疫情反彈 今日初步陽性個案逾60宗

本港疫情急速惡化，今日新增43宗確診個案，36宗屬本地感染，當中21人涉及跳舞群組，有13宗屬感染源頭不明個案，是近3個月以來，單日最多確診個案。另有逾60宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本月內曾到過14個跳舞場所的人士，須接受強制檢測，

【疫情反彈】袁國勇 : 第四波疫情已開始 境外輸入籲加長檢疫期至21天【下一頁】

她又指，現時的患者是甚麼人都有，相信傳播已深入各階層及社區，呼籲市民謹慎，取消不必要的活動直至疫情緩和。又指跳舞群組或有病人帶有強烈傳播性，但表示未必能找到源頭。

隨著本港近日疫情有變，消息指原定明日開始實施，與新加坡的旅遊氣泡，或有機會延遲2星期。

新加坡民航局今早因應本港疫情，要求抵達新加坡的本港旅客，要在機場接受新冠病毒檢測，旅客必須在酒店或住所隔離，等待檢測報告，約需時6至8小時。亦須從機場搭乘私人交通、的士或私召車到已申報的住處。

政府最新亦宣佈，進一步收緊社交距離措施，包括在餐飲處所包括酒吧或酒館，及夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動，派對房間明日（22日）凌晨起至周四（26日）必須關閉。

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記者：葉志偉